吃貨快看！春節連假吃鍋團圓　高雄鍋物口袋名單公開「大港吃鍋」

▲冬鄉小廚曾榮獲2021大港吃鍋共鍋組的鍋王。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

春節連假到來！歡聚時刻最適合吃鍋團圓，高雄市政府觀光局特別公開高雄鍋物口袋名單，邀請大家來高雄走春看吉伊卡哇(Chiikawa)時，順道規劃一趟暖呼呼的高雄鍋物美食之旅，跟親朋好友共享濃濃高雄Style的溫暖火鍋。

觀光局長高閔琳表示，先前參與「大港吃鍋」活動的鍋物店家，都讓許多老饕愛不釋手，無論是湯鮮味美的汕頭沙茶火鍋、酸菜白肉火鍋、臺味十足的爆炒石頭鍋、麻辣鍋、港味、日式等，在高雄都能挖掘到最適合味蕾的美味鍋物。

▲高雄有眾多美味鍋物店家，像是汕頭泉成沙茶火鍋。（圖／記者賴文萱翻攝）

以汕頭沙茶鍋為例，「汕頭泉成沙茶火鍋中山總店」創立於民國32年，為高雄老字號沙茶火鍋，汕頭扁魚鍋與麻辣鍋湯底最受饕客青睞，另「名家汕頭沙茶火鍋(銘家)」、「新新園汕頭火鍋」等眾多好味店家也推薦。

▲老娘鍋曾榮獲2021大港鍋物的個人鍋組鍋王。（圖／記者賴文萱翻攝）

喜愛酸白菜鍋者，可品嚐「冬鄉小廚酸菜白肉鍋」，或老字號「劉家酸菜白肉鍋」。冬鄉小廚傳承道地東北家鄉味，延續主廚奶奶的故鄉遼寧的作法，其中「遼寧酸菜白肉鍋」更為自家特殊吃法；將酸菜白肉鍋與海鮮結合，添加活體大海蟹、抽刀肉、手工溫體豬肉丸、日本大乾干貝、澎湖日曬紫菜等食材，更添湯頭的鮮度與層次。

▲貓頭鷹鍋物採天然食材用心熬煮十分美味。（圖／記者賴文萱翻攝）

左營的「劉家酸菜白肉鍋」秉持傳統做法，白菜以古法醃製，天然發酵的自然酸味，搭配傳統古銅火鍋，並以火紅的木炭加進長筒火鍋，團圓圍爐年味十足，長久以來都是海內外旅客的必吃名單。

▲米其林美食店家湖東牛肉館。（圖／記者賴文萱翻攝）

喜愛食物天然風味者，個人鍋推薦「老娘鍋」及「貓頭鷹鍋物」。老娘鍋採用天然食材熬燉湯底，菜盤以原型食物為主，搭配豪華海鮮食材及自製醬料，招牌「豪食海陸饗宴」讓人一吃上癮，更曾榮獲2021大港鍋物的個人鍋組鍋王。

「貓頭鷹鍋物」亦採天然食材熬煮，其中「秘傳古法上湯」使用整隻老母雞、金華火腿、鳳爪等多種食材用心熬煮，是每位饕客念念不忘的好味道，榮登高雄百選美饌，實至名歸。

▲老四川巴蜀麻辣燙從高雄起家，全台至今已有十多家分店。（圖／記者賴文萱翻攝）

肉食主義者也有眾多選擇，例如「舊市羊肉」帶皮羊肉鮮嫩，外皮彈牙略帶咬勁，外加濃郁的當歸湯頭，是許多人來岡山的第一選擇，另也推薦岡山羊肉始祖大新羊肉、岡山明德羊肉爐等。

以溫體牛肉出名的「湖東牛肉館」，榮獲2022-2024連續多年米其林必比登推薦，牛肉鍋湯底鮮甜，牛肉新鮮軟嫩。此外，也有縣爺土雞城、田寮頭前園土雞城等特色餐廳可供選擇。

▲碳佐天鍋麻辣鴛鴦鍋。（圖／記者賴文萱翻攝）

觀光局說明，喜愛麻辣鍋的遊客，首推「老四川巴蜀麻辣燙」，老四川從高雄起家，全台至今已有十多家分店，其麻辣鍋以正宗四川「三香三椒三料．七滋八味九雜」著稱，湯頭上濃厚紅油為生薑、蒜頭、蔥、燈籠椒、麻椒拌炒而成，為湯底香氣來源。

「碳佐天鍋」的麻辣鴛鴦鍋，紅金麻辣湯標榜辣度溫和的麻香風味，搭配麻辣果凍鴨血及麻辣洞洞豆腐，是許多人難忘的好味道。

擁有多位料理職人推薦的「春囍打邊爐」招牌麻奶鍋，使用青花椒搭配中藥拌炒，加上等麻椒「一粒麻」爆香，融合濃郁大骨湯和牛奶湯底，香麻辣的滋味裡還帶有奶香，火鍋控絕對不能錯過。

觀光局補充，還有更多美食鍋物口袋名單，可至「高雄旅遊網」查詢高雄料理職人30間私藏名單，或「大港吃鍋」獲獎名單。