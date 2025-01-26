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桃園蘆竹誠聖宮乙巳蛇年系列活動登場　邀信眾祈福迎新春

▲桃園蘆竹誠聖宮蛇年系列活動登場，即日起開放登記祈安禮斗、點光明燈、財神燈與安太歲，圖為廟方系列活動開放信眾祭祀。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園蘆竹誠聖宮蛇年系列活動登場，即日起開放登記祈安禮斗、點光明燈、財神燈與安太歲，圖為廟方系列活動開放信眾祭祀。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市蘆竹誠聖宮擁有逾百年歷史，為迎接2025乙巳蛇年，即日起開放登記祈安禮斗、點光明燈、財神燈、文昌燈、安奉太歲。誠聖宮主委劉勝全指出，今年除夕開廟門，來就送「三好禮+發財金」，初一到初六「擲筊拼金元寶」，連績6個聖筊可抱走象徵財富的黃金金元寶，邀請四方信眾前來參香祈福，祈求來年風調雨順國運昌隆。

▲桃園蘆竹誠聖宮蛇年系列活動登場，主委劉勝全等人歡迎信眾即日起開放登記祈安禮斗、點光明燈、財神燈與安太歲。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園蘆竹誠聖宮蛇年系列活動登場，主委劉勝全等人歡迎信眾即日起開放登記祈安禮斗、點光明燈、財神燈與安太歲。（圖／記者沈繼昌翻攝）

位於桃園市蘆竹區的誠聖宮主祀關聖帝君，不僅是蘆竹地區文化信仰中心，更擁有「機場捷運守護神」與「航空城武財神」美稱，主委劉勝全表示，誠聖宮每年都會舉辦關公有愛寒冬送暖，公益慈善活動，也是信眾每年春節期間走春必拜廟宇，為迎接金蛇年到來，誠聖宮將於除夕舉辦「開廟門送價值600元新春3好禮」，包括蛇年發財金、金蛇舞鎖圈、武財神招財錢母，另還有擲筊拼金元寶、補春運、接財神、補財庫、如果兒童劇團表演、愛心公益園遊會、慶元宵晚會，相關細節請信眾可上誠聖宮臉書了解相關活動訊息。

劉勝全指出，為配合2025年「台灣燈會在桃園」，誠聖宮配合燈會活動也特別在02/12～02/23活動期間，於台灣燈會現場推出「2025星斗神臨宇宙福光」航天展，「太空祈福站」主神關聖帝君率眾神坐八卦祭壇為祈福保平安。「宇宙銀河」穿越星空與巨型潮流公仔拍照留念。「星際廊道」開放祈福點燈，現場發放紀念小物。「羽神同航」免費提供大小朋友搭乘星際飛船，與關聖帝君、土地公同遊翱翔。
誠聖宮迎接乙巳蛇年系列活動如下：

▲桃園蘆竹誠聖宮蛇年系列活動登場，主委劉勝全在現場發放蛇年發財金與金蛇舞鎖圈。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園蘆竹誠聖宮蛇年系列活動登場，主委劉勝全在現場發放蛇年發財金與金蛇舞鎖圈。（圖／記者沈繼昌翻攝）

1月28日(農曆12月29日)除夕夜：開廟門、新春團拜、歲歲平安祈福活動。
2月1日、2月3日、2月6日（農曆正月初4、初6、初9）補春運、接財神、補財庫【08:00-12:00】。
2月9日(農曆正月12日)如果兒童劇團表演、愛心公益園遊會【15:00開始】。
2月10日(農曆正月13日)開斗點燈法會、求神龜【8:00-17:00】、神尊過火【13:00開始】。
2月12日(農曆正月15日)慶元宵祈福晚會【18:00-22:00】
2月12日～2月23日「2025星斗神臨宇宙福光」航天展。

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