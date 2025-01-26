電動車自撞4死！院方曝3童傷勢　他「氣胸、腸斷」加護病房搶救中

▲電動車自撞造成4死4傷。（圖／翻攝自記者爆料網）

記者沈繼昌、陳韻如／桃園報導

40歲倪姓男子帶著妻小一家五口，以及展姓妻子的姪子姪女共8人北上中壢旅遊，昨(25日)晚上返程時，卻於國道1號楊梅休息站自撞，車輛當場起火，造成倪男、10歲兒子、4歲女兒以及倪妻的2歲姪子不幸身亡。另外4人則重傷送醫，而稍早林口長庚醫院也出面說明傷者傷勢。

林口長庚醫院外傷科主治醫師謝奇勳表示，林口長庚共收治5名幼童，分別為倪家8歲的小兒子、4歲女兒，以及展女弟弟的11歲吳姓大女兒、4歲展姓小女兒、2歲兒子。

▲院方說明幼童傷勢。（圖／記者沈繼昌翻攝）

謝奇勳說明5人傷勢表示，其中倪家8歲小兒子全身有50%燒燙傷，且腹內出血，有橫膈膜破裂、小腸斷裂、氣胸等情形，手術受生命徵象暫時穩定，但尚未脫離險境；4歲女兒部分，因燒燙傷情形嚴重，有90%的燒燙傷，院方緊急受術，但她仍不幸於手術中死亡。

另外，展家部分，11歲的吳姓(與媽媽同姓)大女兒全身有15%燒燙傷、腹內出血，手術後相對穩定，目前在加護病房觀察中；3歲小女兒全身20%燒燙傷，沒有其他傷勢，狀況相對穩定，送進燒燙傷病房觀察；2歲兒子送到醫院時，因嚴重顱內出血，在急診室時就不幸身亡。

謝奇勳表示，由於傷患身上合併兩大類傷勢，包含嚴重燒傷以及肢體、軀幹、頭部損傷等，情況相當危急，治療上風險也較高，院方將會傾全力救治，盼傷者能盡早脫離險境、恢復健康。

▲案發當下濃煙狂竄，場面相當駭人 。（圖／記者沈繼昌翻攝）