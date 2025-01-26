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電動車自撞一家5口3死！消防破窗驚見「母抱女」　4歲女童救不回

▲國道一號楊梅休息站昨晚發生電動車自撞事故，造成4死4傷悲劇，其中倪姓駕駛1家5口卻有3人不幸往生，圖為警消灌救畫面。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

▲國道一號楊梅休息站昨晚發生電動車自撞事故，造成4死4傷悲劇，其中倪姓駕駛1家5口卻有3人不幸往生，圖為警消灌救畫面。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

國道一號楊梅休息站昨（25）日晚間發生電動車自撞護欄事故，造成4死4重傷事故，根據國道二隊楊梅分隊指出，事故發生時，警消冒著大火救出後座5名孩童，因前座大火且濃煙瀰漫，消防人員破窗救出副駕駛座展姓婦人時，發現她懷中還抱著4歲女兒，女兒雖經搶救，但仍因傷勢過重於今天清晨宣告不治，展姓婦人則在部立桃園醫院加護病房搶救中，昏迷指數3，仍有生命危險。倪姓一家五口開心出遊卻發生不幸，目前2人還在加護病房搶救中。

▲國道一號楊梅休息站昨晚發生電動車自撞事故，造成4死4傷悲劇，事故電動車今天凌晨已被吊至國道二隊停車場放置，等候檢察官勘查。（圖／記者沈繼昌攝）

▲事故電動車今天凌晨已被吊至國道二隊停車場放置，等候檢察官勘查。（圖／記者沈繼昌攝）

據國道警方指出，昨晚7時26分許，40歲倪姓男子帶著展姓妻子一家五口及妻子的姪子姪女共8人，在桃園中壢旅遊後，駕駛電動車南下欲返回台中，卻在楊梅休息站自撞護欄，當時巨大聲響驚動分隊值班人員查看，發現有自撞事故且瞬間大火，分隊值班7名員警立即接力以滅火器滅火，其中後座5名孩童被救出，但幾乎都有嚴重嗆傷與燒燙傷，原本想救前座駕駛與副駕駛，但因火勢猛烈，只能以滅火器壓住火勢。

▲國道一號楊梅休息站昨晚發生電動車自撞事故，造成4死4傷悲劇，展姓孩童媽媽二度查看事故電動車，希望找到相關遺物。（圖／記者沈繼昌攝）

▲展姓孩童媽媽二度查看事故電動車，希望找到相關遺物。（圖／記者沈繼昌攝）

消防人員隨即迅速到場，破窗救出副駕駛座展姓婦人，警消發現其懷中還有1名女童，經查是展婦的4歲女兒，但嚴重被嗆傷與燒燙傷，經轉院送往林口長庚醫院急救，身體有3度90%燒燙傷，插管手術搶救後仍因傷勢過重宣告不治，至於展婦則送往部立桃園醫院急救，其傷勢雙腿燒燙傷嚴重，昏迷指數僅剩3，仍於加護病房急救中。

▲國道一號楊梅休息站昨晚發生電動車自撞事故，造成4死4傷悲劇，國道警察局交通科科長樓自強與分隊人員仔細勘查事故車輛。（圖／記者沈繼昌攝）

▲國道警察局交通科科長樓自強與分隊人員仔細勘查事故車輛。（圖／記者沈繼昌攝）

國道二隊表示，這起事故發生來得太快，當時聽到巨大撞擊聲，值班人員立即外出查看，發現電動車自撞分隔島護欄瞬間陷入大火，趕緊搬出所有滅火器，並向楊梅休息站借用滅火器壓制火勢，但電動車即使火勢被壓制，瞬間又會復燃，幸好救出後座5名孩童，但前座因火勢過於猛烈，根本無法靠近，消防人員及時趕至，破窗將副駕駛座2人救出，但倪姓駕駛則來不及搶救。

▲國道一號楊梅休息站昨晚發生電動車自撞事故，造成4死4傷悲劇，事故現場已架設橘色警示桶，避免車輛誤闖。（圖／記者沈繼昌攝）

▲事故現場已架設橘色警示桶，避免車輛誤闖。（圖／記者沈繼昌攝）

倪姓駕駛與展姓婦人家屬今天上午北上楊梅分隊製作筆錄，家屬對於媒體詢問均未回應，其中展姓孩童媽媽二度查看事故電動車，希望找到車上遺留物品，但整輛電動車已被燒成焦黑，二度探視均失望歸來；至於這起悲劇，國道二隊將配合桃園地檢署檢察官調查，釐清事故發生原因。

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