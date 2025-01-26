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獨／電動車起火！板模工衝超商拿剪刀勇救4童　質疑道路設計不良

▲▼楊梅休息站重大車禍。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲楊梅休息站重大車禍，當時人在休息站的張姓板模工衝上前救人。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌、劉人豪／桃園報導

國道一號楊梅休息站25日發生重大車禍，導致車內8人4死4傷，目擊並且協助救人的張姓男子，接受《ETtoday新聞雲》訪問時還原事發狀況，表示撞車沒多久整輛車就起火燒起來，剪安全帶的剪刀是去一旁超商拿來的，認為事故地點的道路設計很奇怪。

張男指出，他是新竹人，從事模板工，每天都會新竹桃園來回，當時他人就在楊梅休息站休息，電動車撞到分隔島以後，火很快就燒起來，整車陷入火海，一般人看到都不敢靠近，國道警察也難以接近，門也沒有打開，當時上前詢問車上的人有沒有逃出來，旁邊的民眾都說不知道，後來得知車內的人都沒下來後，就衝去休息站的超商拿剪刀。

▲▼ 楊梅休息站 。（圖／翻攝自Google Map）

▲張先生說，該處有一個很短的彎，認為設計很奇怪。（圖／翻攝自Google Map）

張男說，當時車門沒有變形，但車門因為電動車的關係打不開，直到警消破門才得以救人，車內疑似沒有小孩用的安全座椅，事發當下情緒相當緊繃，再加上看到車內這麼多人躺在那邊相當緊張，怕會沒有救到人。

張男說，當下也許真的會怕，因為火真的很大，但後來想說與其在那邊看，不如上前一起幫忙，所以冒著危險鑽進後座，拿剪刀剪安全帶救人，自己共抱了4個小孩出來，其餘警方也協助幫忙。

▲▼楊梅休息站重大車禍。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲目擊者張先生鑽入車內剪安全帶，救出多位小朋友。（圖／記者沈繼昌翻攝）

至於事發的分隔島，張男認為那邊設計很奇怪，入彎太短，速度快的話需要急煞，不熟悉該路段的駕駛，很有可能直接撞上去，過往同地方也有發生車禍事故，認為該路段設計不良。至於是否有受傷，張男說自己沒事，只是稍微有點感冒，所以今天狀況不是很好，對於網友說是不是因為救人，導致頭頂的頭髮被燒捲，張男笑稱他根本沒有注意到，說自己本來就是捲髮。

▲Hyundai Ioniq 5 EV500 Performance試駕。（圖／記者林鼎智攝）

▲IONIQ 5採用機械門鎖，但車外為隱藏式門把設計，若因故未彈出時多數人會不知如何開門。（圖／資料照）

高公局北區養護工程分局交通管理科長張則斌指出，該路段設計從高架主線車速100公里開始，沿線設置牌面和地面標示，要求降速到80與60公里，道路設計和降速標示均符合安全規範。楊梅休息站自2021年底啟用後，包括昨晚事故，該處分隔島路段共計有6起重大車禍事件，昨晚事故原因仍待檢警調查，之前5件有2件是因為駕駛使用輔助駕駛不當、3件是駕駛分心，均屬人為因素。他也提醒國道駕駛，不要過度依賴輔助駕駛，因輔助駕駛系統可能無法正確辨識出入口匝道。

國道警方統計則指出，楊梅休息站2021年12月25日啟用至今，共發生11件A2受傷事故、1件A1事故，總計有12件事故，包含昨(25日)的電動車自撞4死；另外其中的A2事件中有3名當事人送醫後仍不治身亡，這個休息站啟用短短3年，就造成7死不幸事故。

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