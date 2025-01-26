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台東春節旅宿專案稽查　共重罰60萬！

▲台東春節旅宿專案稽查。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲台東春節旅宿專案稽查。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣政府為確保旅宿環境品質與安全，啟動春節前旅宿專案稽查，查有「ㄚ一ㄚ旺溫泉渡假村」及「貳壹國際渡假山莊」違規擴大營業，「小熊度假村」非法營業，計開出3張罰單，共裁罰60萬元。交通及觀光發展處呼籲春節連假選擇住宿時除考量價格，最重要是住宿場所的安全，有合法標章的「合法旅宿」才是最有保障的聰明選擇。

交觀處表示，除有專人上網搜尋非法旅宿違規資料列管稽察，另定期會同警察局、消防局等單位加強查緝，此次專案稽查30家旅宿業者，多數業者都合法經營，並公開相關資訊備查，但仍發現「ㄚ一ㄚ旺溫泉渡假村」及「貳壹國際渡假山莊」違規擴大營業，各裁罰15萬元，「小熊度假村」非法營業，裁罰30萬元，並勒令歇業，以保障遊客住宿品質及安全。

提醒消費者，非法業者為規避查緝，登載資訊不完整，品質差異大，由於違法經營，業者常避不見面，聯繫交易過程不透明，一旦發生緊急意外事件，消費者輕則求償無門，重則危及安全，建議民眾務必選擇合法旅宿業者。訂房前可先至台灣旅宿網：https://taiwanstay.net.tw/ 查詢合法旅館、民宿再訂房，或於現場入住前查看業者是否懸掛「旅館業登記證」、「民宿登記證」及專用標識牌，以保障自身權益與安全。

縣府也推薦旅客選擇「台東永續旅宿」，去年輔導30家旅宿，鼓勵業者使用在地產品，像是台東紅烏龍茶葉、太麻里咖啡渣製作的拖鞋，減少碳足跡，支持當地農漁業，促進社區經濟發展。住宿台東永續旅宿讓旅遊不僅是體驗，也是環保愛地球的實踐，30家台東永續旅宿：https://www.visit-ourtaitung.com/ 。

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