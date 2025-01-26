卑南溪水覆蓋修復九成！台東環保局持續守護好空氣

▲卑南溪水覆蓋修復九成。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東卑南溪去年在多個颱風侵襲下，導致河床水覆蓋遭到破壞，經台東縣環境保局與經濟部第八河川分署努力，水覆蓋已修復九成。此外，環保局將持續加強施作水覆蓋，確保最佳防制揚塵功效，期盼連假期間，居民和遊客享受臺東清新空氣，避免河川揚塵，影響身體健康。

台東縣政府表示，水覆蓋是防制河川揚塵重要工程，在春節連假，環保局持續加強河床濕潤度管理，同仁堅守崗位隨時掌握卑南溪河床狀況，待命進場修復水覆蓋，確保台東空氣品質。

台東縣環保局指出，去年卑南溪遭受凱米、山陀兒及康芮颱風嚴重沖刷河床，水覆蓋遭破壞，並受東北季風增強及颱風外圍環流因素，造成三天的河川揚塵事件發生，經環保局及第八河川分署努力，現已修復九成水覆蓋區域。

環保局進一步表示，即將進入枯水期，溪水量逐步減少，針對部分區域進行水覆蓋施作，增加橫堤縮小積水區域，視溪水量調整水覆蓋區域蓄水量，避免水量不足裸露地浮現增加揚塵發生機率。

環保局呼籲，目前是河川揚塵好發期間，民眾可透過手機APP「揚塵一把罩」，或上網瀏覽卑南溪空氣品質監測網：http://taitung-pm10.com/ 掌握揚塵即時資訊，並可掌握台東市、關山鎮地區氣候。