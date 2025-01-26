台東各地區社福中心　年前助弱勢家庭大掃除迎新年

▲台東縣各區服務中心，年前助弱勢家庭大掃除迎新年。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣政府於春節前攜手池上鄉公所清潔隊、池上衛生所及池上原家中心，協助縱谷線區弱勢家庭進行年終大掃除，讓各家戶在新年到來前迎接乾淨舒適的環境。

台東縣長饒慶鈴表示，春節前夕都會清潔打掃，在節慶中更要關心及確保弱勢家庭的服務，指示社福津貼在春節前撥付，並由社會處四線區社會福利服務中心於年前對近200戶脆弱家庭進行關懷訪視，瞭解家戶需求並提供物資與相關協助，讓他們感受縣府的關懷與支持。

在協助弱勢家庭大掃除過程中，池上一戶雙老隔代家庭，年邁李爺爺照顧患有腦瘤的奶奶以及國小的孫子，奶奶行動不便且發病，李爺爺又因病住院無法處理家務，居家環境髒亂不堪。經縱谷社福中心及社工訪視後，立即進行協助，近20人展開清掃行動。當日，志工們挽起袖子清理垃圾、整理雜物，恢復乾淨明亮的生活空間。李小弟興奮地說：「我們家變得好大、好乾淨喔！」。

社會處長陳淑蘭指出，此次大掃除展現社會安全網力量，透過縣府、公部門及社福單位合作，幫助弱勢家戶渡難關。也呼籲民眾持續關心社會弱勢群體，透過通報或參與志願服務，打造堅韌友善的社會安全網。邱姓社工師表示，這次行動解決家庭及社區的環境問題，展現跨網絡合作的重要性，讓弱勢家庭切實感受到來自社會的支持與溫暖。

台東縣政府強調，海岸線區、南迴線區、台東市區及縱谷線區4處社會福利服務中心，深化「可近性」與「在地性」的社福服務，讓弱勢群體獲得即時協助。鼓勵民眾如有相關需求，可撥打免付費1957福利諮詢專線或1999縣民服務轉線，也可透過「社會安全網-關懷E起來」網站進行通報。