台東警局長發紅包　警讚「局長超給力！執勤更有力！」

▲局長發紅包添年味。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣警察局長蔡燕明體恤辛勞的同仁們，特於25日春節連續假期首日10時許，親自前往關山警察分局鹿野分駐所、瑞豐派出所及分局本部發紅包，慰勉執行「114年加強重要節日安全維護工作」及春節連續假期交通疏導勤務同仁之辛勞，受到分局長鍾國禎及內外勤同仁的熱情歡迎，員警表示「局長超給力，執勤更有力」！另蔡局長於1月16日履新，也特地趁此機會，專程拜訪多位縱谷線意見領袖，聽取他們對於警政方面的建言，以利迅速了解地方特性，並將其轉化成未來警政工作推展之策略，朝「幸福台東、宜居城市」的方向邁進。

25日為長達9天春節連續假期的首日，不論是在海拔2,722公尺，也就是臺20線(南橫公路)大關山隧道口，飄著雲霧溫度僅個位數的「埡口」，一直到縣內縱谷線臺9線各大路口，都看得到揮著指揮棒、吹著哨子，關山警察分局員警的身影，員警們不分晝夜及氣候，戮力執行春節連續假期交通疏導及巡邏等勤務，就是要民眾能夠「快快樂樂出門、平平安安回家」。

所謂「每逢佳節倍思親」，農曆年更是家家戶戶團圓的日子，但警察為了讓每位民眾都能夠安心過好年，犧牲假期全心投入執行「114年加強重要節日安全維護工作」—「治安平穩、交通順暢、民眾安心」等三大主軸任務。蔡局長有感於此，特親自前往關山警察分局發送紅包予執勤同仁，也特別叮噣同仁，出勤時務必注意執勤技巧與自身安全，所長們編排勤務也要注意，務必讓同仁獲得充分休息的時間，方能夠集中精神面對所有狀況，讓勤務執行起來更加順遂及安全。

關山警察分局長鍾國楨表示，非常感謝局長於連假首日至分局發送紅包慰勤，讓同仁們備感窩心。全體同仁將全力配合政府施政重點及治安現況，把「掃黑、反毒、打詐」列入重點項目，做好防制幫派犯罪、強力掃蕩毒品及強力打擊詐騙等工作，維持春節期間治安平穩！另結合協勤民力加強舉家外出居住安全簽巡、機動派出所、協尋失蹤人口返家團圓及為民服務等工作。相信透過大家的努力，必能營造節慶和樂氛圍，使本縣成為一個「治安放心、交通順心、民眾安心」的幸福城市！