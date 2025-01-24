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海巡第十巡防區春節威力掃蕩　強化台東沿海治安查緝不法

▲海巡第十巡防區春節威力掃蕩。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲海巡第十巡防區春節威力掃蕩，針對台東沿海港口、岸際及海上進行全面性巡查。（圖／記者楊漢聲翻攝，下同）

記者楊漢聲、郭世賢／台東報導

春節將至，海巡署第十巡防區指揮部於今（24日）下午4時展開岸海聯合威力掃蕩行動，動員所屬第一三岸巡隊、第十五海巡隊及臺東查緝隊等單位，共出動1艘巡防艇、15輛車輛、2輛沙灘車及1架無人機，總計47名人員參與行動。此次勤務採異地同步方式，針對台東沿海港口、岸際及海上進行全面性巡查，展現春節期間打擊不法、阻止疫情入侵及維護治安的決心。

▲海巡第十巡防區春節威力掃蕩。（圖／記者郭世賢翻攝）

此次專案針對轄區內港區、空屋、涵洞及下水道等高風險地帶實施全面巡檢，並特別針對進港船隻進行強化檢查，重點查察是否夾帶大陸肉製品入港，防範非洲豬瘟疫情入侵。同時，巡防單位也密切監控岸際及海域是否有死亡豬隻漂流情況，嚴格執行疫情防堵措施，確保國內畜牧業安全。

第十巡防區指揮部強調，民眾應避免購買來路不明的產品或貨物，以免引發食品安全問題，更勿因貪圖小利鋌而走險，觸犯法律。若發現有不法情事，民眾可撥打海巡報案專線「118」，海巡人員將即時處理，確保社會安定。

第十巡防區指揮部表示，此次威力掃蕩行動展現了海巡單位加強春節治安與防疫的決心，未來將持續透過聯合勤務，守護國人健康與安全，讓春節假期更加平安祥和。

▲海巡第十巡防區春節威力掃蕩。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲海巡第十巡防區春節威力掃蕩。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲海巡第十巡防區春節威力掃蕩。（圖／記者郭世賢翻攝）

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