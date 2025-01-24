台東挫賓行動罷免案後發先至　啟動一星期多第一階段已達標

▲台東挫賓行動罷免案後發先至。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

藍白立委接連刪除凍結預算，引起全台各地開啟大罷免潮，台東縣民風保守，罷免黃建賓的挫賓行動較慢發起，但發起至今僅一星期多，目前已收到超過門檻1154份，達到1500份的連署書達標，親自前來索取連署書的也超過3200份，目前仍持續收件，預估在2月3日前將可達到第一階段門檻兩倍以上，農曆年後將會馬上提交縣選委會查對。

挫賓小組成員表示，連署書收集的速度超乎意外的快，幾乎都是民眾主動來索取，甚至很多人都志願擔任志工，也有很多人表示第二階段就會站出來公開反對，可見台東民眾對於台東立委黃建賓的不滿，藍白立委濫砍預算，黃建賓淪為政黨舉手部隊，完全不顧台東的需要，跟著亂反對。

挫賓小組強調，台東是一個中央財政依存度很高的縣市，經費大多來自中央補助，一個不理性問政的立委，不但很難替台東爭取到預算，還因為濫砍預算影響台東的重大交通建設，真的有夠糟糕。交通部已經表示，因為經費被砍，將造成對台東聯外交通與觀光有重大影響的花東鐵路雙軌化工程延宕，還有各站體的整修工程也收到影響。此外還有很多預算被砍，造成人民福利受到影響，這些受影響的項目，人民都要一一向黃建賓算帳。對於黃建賓這種嘴上爭取經費，實則收割中央成績的稻尾，一手又假借合理監督，實則亂砍預算的作法，令人懷疑他是否精神錯亂？

挫賓小組說，將在未來一周持續推動街頭簽署活動，並鎖定返鄉過年的青年學子，一起聯手罷免不適任的黃建賓。

對此黃建賓則表示，身為台東在地子弟，從基層的村幹事開始投入公共服務，一路上感謝台東鄉親的支持，才有機會進入國會為台東服務，上任每一天都全力為家鄉打拚，如今上任一年來，已成功爭取旅宿業電價凍漲、東部幹線票價凍漲、EMU3000座椅優化、颱風農損全品項補助、台東縣道路設施改善經費、多所學校設施改善經費，以及成功阻止國防部在台東關山設置戰備道等等，諸多成績都受到許多鄉親支持與肯定。

黃建賓表示，民進黨多名黨公職人員已表態，要發動全台大罷免，就是要透過惡意罷免轉移民進黨政府施政不力的焦點，甚至結合網軍側翼，散播有關總預算的假消息，拿東部建設當作威脅，根本不把東部人民安全放在眼裡。黃建賓強調，人民的眼睛是雪亮的，尤其台東鄉親十分團結與良善，絕對會唾棄民進黨用惡意罷免霸凌台東的行為，「我會繼續全力以赴，為台東鄉親的建設與福利全力拚！」

▲台東挫賓行動罷免案後發先至。（圖／記者楊漢聲翻攝）