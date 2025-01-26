毒梟過年前水果禮盒運毒！路邊抽K菸太囂張　警抄扣逾千萬K他命

記者張君豪／台北報導

年關將至毒梟也在趕交易業績，台北市南港警分局在去年底12月26日晚間接獲報案，指稱有人在南港區福德街一帶吸食毒品，警方獲報到場取締，確定現場有兩名男子吸食K菸，發現兩人身旁有一個水果禮盒，詢問該水果禮盒是誰的？未料兩人均面露驚慌的表情，警方當場查看水果禮盒發現內藏有多包鋁箔包茶葉，內藏居然是重達7公斤的K他命毒品，若以每公克末端價格1500到兩千元計算，該水果禮盒內K毒價格超過新台幣一千萬元。



▲警方獲報查緝男子抽K菸卻意外查獲市價達1千餘萬元的7公斤K毒 。（圖說下同／記者張君豪翻攝）



警方調查，當時是有吸毒前科的黃男去找邱男（均33歲）聊天，雙方疑似轉運、交易毒品過程在路旁抽K菸，卻因K他命燃燒產生燒塑膠袋惡臭，引發路過民眾不滿報警，警方到場察看，發現2人眼神閃爍、矢口否認，經警方查看禮盒內容物，竟是用茶葉包裝袋偽裝的毒品愷他命，總計7公斤重，警方慎重起見再使用毒品快速反應試劑測試，確認茶葉包裝的是毒品K他命，當場將兩人逮捕。





但兩人對毒品來源說法不一，後來居然辯稱在場查扣的7公斤K他命為兩人自用，說詞明顯避重就輕，警訊後後依毒品危害防制條例案移請士林地檢署偵辦。警方呼籲，毒品嚴重危害身心健康、貽害社會，警方年節期間，將持續打擊毒品犯罪，全力打造「無毒」家園，讓民眾安心過好年。





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