彰警威力掃蕩！臨檢逮2通緝犯　他爛醉撞車驚人酒測曝

▲彰化警分局實行春節威力掃蕩。（圖／警方提供，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化警分局為穩定農曆春節期間治安、防制重大治安事故，實施「威力掃蕩」暨擴大臨檢勤務專案勤務，25日由分局長廖志明親自帶隊，前往KTV、小吃店、電子遊藝場等營業場所進行臨檢，24小時內查獲2名通緝犯、3名酒駕及4名博弈代理商，其中一名男子喝到爛醉撞車，酒測值竟高達1.28，一行人全依法送辦。

▲彰化警分局前往KTV臨檢。

彰化縣警局這幾天實施擴大臨檢勤務專案勤務，臨檢115處，重要路段攔檢勤務，動員警力數260人，昨天彰化警分局前往KTV、小吃店、電子遊藝場等營業場所進行臨檢，在路邊攔檢時逮回竊盜及毒品共2名通緝犯、一名移工騎車酒駕，酒測值0.68。

▲彰化警分局前往KTV臨檢。

另外彰化警分局轄區，昨天發生2起酒駕車禍，分別是機車及轎車交通事故，其中轎車駕駛酒測值高達1.28，簡直喝到爛醉，已依涉刑法公共危險罪嫌移送地檢偵辦。

彰化警分局長廖志明表示，春節連假期間，警方以「治安平穩、交通順暢、民眾安心」為工作主軸，在各重要路口（含交流道）、風景遊憩區諸如彰化市八卦山大佛風景區、天空步道及各地祈福廟宇、傳統市場（賣場）、年貨大街，加派警力實施交通疏導，維護轄內交通安全與順暢，民眾能安心過好年，也讓外來遊客賓至如歸。

▲彰化警分局實行春節威力掃蕩。

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