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社會 社會焦點 保障人權

國1楊梅休息站啟用3年　頻傳車輛撞分隔島！已釀5死15傷

▲▼楊梅休息站車禍，導致2人死亡、6人受傷。（圖／翻攝《記者爆料網》）

▲倪男駕駛電動車進入楊梅休息站時，自撞入口分隔島，車輛瞬間起火燃燒，導致4死4傷。（圖／翻攝《記者爆料網》）

記者吳佩蓁／桃園報導

國道1號楊梅休息站昨（25日）晚間7時28分許發生嚴重車禍，40歲倪姓男子駕駛電動車載著妻小及妻弟的孩子共8人回雲林老家過年，不料進入休息站時卻撞上入口分隔島，車輛瞬間起火燃燒，目前4人死亡、4人輕重傷仍在搶救中。楊梅休息站自從2021年12月25日啟用至今，該處車禍頻傳，過去也曾造成死傷。

▲新竹縣籍蘇姓男子去年雙十節駕駛皮卡車搭載家人與友人王姓小朋友5人南下，行經國一71.3K楊梅休息站前疑恍神衝撞水泥護欄，造成5人受傷意外，其中後座王姓小朋友傷重不治。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

▲蘇男駕駛皮卡載著妻小及友人兒子出遊，恍神撞上休息站入口分隔島，造成1死4傷。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

2022年10月10日，36歲蘇姓男子駕駛白色皮卡車搭載妻子、2個兒子與王姓友人的兒子去踢足球，返程行駛國1南下楊梅休息站前，蘇男因恍神撞上入口分隔島，造成車上5人受傷送醫，其中後座王姓男童因未繫安全帶傷勢嚴重，送醫搶救2天後因頭骨骨折、創傷性腦損傷，宣告不治。

▲▼ 遊覽車撞分隔島 。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲黃男駕駛遊覽車疑因分心，自撞休息站入口分隔島，導致  。（圖／ETtoday資料照）

2023年8月25日，一輛遊覽車疑因分心駕駛，也在同一地點先往右擦撞休息站分隔島水桶後，再往左擦撞左側護欄肇事，當時車上沒有其他乘客，駕駛黃男頭部撕裂傷。

▲受傷民眾躺在地上，救護人員進行搶救 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲▼19歲謝姓男子駕駛BMW撞楊梅休息站護欄，又撞上停車格內7車，造成3傷。（圖／記者吳奕靖翻攝（上）、國道公路警察局提供（下））

▲▼先失速擦撞休息站分道水泥護欄，再追撞停車格內部車。（圖／國道公路警察局提供）

2024年6月17日，19歲謝姓男子駕駛BMW並使用輔助駕駛系統，疑因過度依賴輔助駕駛系統，撞上此處分道水泥護欄，緊接又衝進服務區內連撞撞7車，包括駕駛共3人受傷送醫。

▲▼ 楊梅休息站嚴重車禍 。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲一輛轎車開啟輔助駕駛衝進休息站內，一連衝撞停放在停車格的4輛轎車 。（圖／記者沈繼昌翻攝）

2024年7月14日，一輛轎車擦撞楊梅休息站護欄後，又失控衝撞停放在停車格內的4輛轎車，肇事轎車的車頭幾乎撞爛，造成25歲林姓駕駛流鼻血、26歲羅姓女乘客右手2公分撕裂傷，另名57歲陳姓男子背部疼痛，3人均被送醫救治。

由於楊梅休息站已非首次發生車禍事故，警方呼籲，行駛高速公路時，應注意前方路況，勿疲勞駕駛，注意行車安全。另外警方提醒，輔助駕駛系統雖能提高駕駛盲區警示、降低駕駛行車疲勞壓力，但駕駛若過度依賴，反而忽略行車駕駛上應注意危險，提醒用路人駕車時，仍應握好方向盤及注意車前狀態小心駕駛。

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