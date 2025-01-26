國1楊梅休息站啟用3年　頻傳車輛撞分隔島！已釀5死15傷

▲倪男駕駛電動車進入楊梅休息站時，自撞入口分隔島，車輛瞬間起火燃燒，導致4死4傷。（圖／翻攝《記者爆料網》）



記者吳佩蓁／桃園報導

國道1號楊梅休息站昨（25日）晚間7時28分許發生嚴重車禍，40歲倪姓男子駕駛電動車載著妻小及妻弟的孩子共8人回雲林老家過年，不料進入休息站時卻撞上入口分隔島，車輛瞬間起火燃燒，目前4人死亡、4人輕重傷仍在搶救中。楊梅休息站自從2021年12月25日啟用至今，該處車禍頻傳，過去也曾造成死傷。

▲蘇男駕駛皮卡載著妻小及友人兒子出遊，恍神撞上休息站入口分隔島，造成1死4傷。（資料照／記者沈繼昌翻攝）



2022年10月10日，36歲蘇姓男子駕駛白色皮卡車搭載妻子、2個兒子與王姓友人的兒子去踢足球，返程行駛國1南下楊梅休息站前，蘇男因恍神撞上入口分隔島，造成車上5人受傷送醫，其中後座王姓男童因未繫安全帶傷勢嚴重，送醫搶救2天後因頭骨骨折、創傷性腦損傷，宣告不治。

▲黃男駕駛遊覽車疑因分心，自撞休息站入口分隔島，導致 。（圖／ETtoday資料照）



2023年8月25日，一輛遊覽車疑因分心駕駛，也在同一地點先往右擦撞休息站分隔島水桶後，再往左擦撞左側護欄肇事，當時車上沒有其他乘客，駕駛黃男頭部撕裂傷。

▲▼19歲謝姓男子駕駛BMW撞楊梅休息站護欄，又撞上停車格內7車，造成3傷。（圖／記者吳奕靖翻攝（上）、國道公路警察局提供（下））



2024年6月17日，19歲謝姓男子駕駛BMW並使用輔助駕駛系統，疑因過度依賴輔助駕駛系統，撞上此處分道水泥護欄，緊接又衝進服務區內連撞撞7車，包括駕駛共3人受傷送醫。

▲一輛轎車開啟輔助駕駛衝進休息站內，一連衝撞停放在停車格的4輛轎車 。（圖／記者沈繼昌翻攝）



2024年7月14日，一輛轎車擦撞楊梅休息站護欄後，又失控衝撞停放在停車格內的4輛轎車，肇事轎車的車頭幾乎撞爛，造成25歲林姓駕駛流鼻血、26歲羅姓女乘客右手2公分撕裂傷，另名57歲陳姓男子背部疼痛，3人均被送醫救治。

由於楊梅休息站已非首次發生車禍事故，警方呼籲，行駛高速公路時，應注意前方路況，勿疲勞駕駛，注意行車安全。另外警方提醒，輔助駕駛系統雖能提高駕駛盲區警示、降低駕駛行車疲勞壓力，但駕駛若過度依賴，反而忽略行車駕駛上應注意危險，提醒用路人駕車時，仍應握好方向盤及注意車前狀態小心駕駛。