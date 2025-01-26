爆吳思瑤、吳沛憶質詢與主提案「消極數量」　藍青年批欠罷免

▲吳沛憶、吳思瑤遭列第一波罷免對象。（圖／陳冠安提供）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨青年從政者在台北發起罷免「雙吳」活動，首波鎖定士林北投吳思瑤以及中正萬華吳沛憶兩位民進黨立委，國民黨青年部前主任陳冠安今（26日）公布，雙吳的質詢數與主提案數都低於平均，兩人表現除了不如絕大多數立委，跟目前被綠營點名罷免的藍委相比，更是無地自容。

陳冠安指出，質詢和主提法案數多，不一定代表問政優質，但兩者都少，相當程度上能展現立委對行使職權的消極與否；他點名吳沛憶和吳思瑤顯然相當消極，絕非積極為民問政的民意代表。

陳冠安表示，據立法院官方統計，這2個會期裡，扣除正副院長的111名立委，平均質詢次數為52.9次、平均主提法案數為72.2次，以質詢數來說，吳沛憶50次、吳思瑤僅37次，後者不只比平均低30%，更在111名立委裡排第82；主提法案部分，吳沛憶34案、吳思瑤30案，2人都遠低平均超過50%，前者位居75名、後者則為83名。

「雙吳的表現不只不如絕大多數的立院同僚，跟目前同樣被綠營罷免的台北藍委相比，兩人表現更加無地自容」，陳冠安批，5名藍委的平均質詢次數是103.8次、主提法案平均100案，吳沛憶、吳思瑤和王世堅平均質詢則僅40.7次，主提更只有29.3案。

陳冠安質疑，當青鳥們沸沸騰騰喊台北藍委不適任，要5席全罷，但從問政數據來看，質詢和提案數只有藍委3至4成的台北綠委，不是更應該被罷免？

