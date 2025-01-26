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台大醫院雲林分院升格準醫學中心　開啟雲嘉醫療新篇章

▲台大醫院雲林分院。（圖／記者王悉宇翻攝）

▲台大醫院雲林分院。（圖／記者王悉宇翻攝）

記者王悉宇／雲林報導

台大醫院雲林分院自2025年1月1日起正式從區域醫院升格為「準醫學中心」，晉升為醫學中心等級的醫院，是雲嘉平原醫療服務的重要里程碑。 院長馬惠明教授表示，20年前來到雲林成立分院，發展急重難罕與特色醫療，提供醫學中心級的服務。

院長馬惠明提及，改制以來，歷任黃世傑院長，王崇禮院長以及黃瑞仁院長的開創與耕耘，為雲林分院奠定了堅實的基礎，不但完成雲林縣最缺的「急、重、難、罕」醫療拼圖，打造一個又一個特色醫療，更集合了區域內的醫療夥伴，結合資通訊科技，建立全國分級醫療與區域聯防的典範。

為實現台大醫院雲林分院的短中長期目標─急重難罕，高齡長照，全人照護，數位轉型，接下來的幾年，我們將打造「韌性醫院」靈活應變現在多變的醫療環境、「永續醫院」致力於成為真正的綠色、多元與當責醫院、「創新醫院」透過精準導航微創和機械手臂手術系統的應用來實現尖端醫療、「智慧醫院」持續強化院內數位化基礎設施，優化流程，導入人工智慧提升病人照護品質與員工福祉、「人本醫院」將以全人醫療的理念來照顧病人與社區。

馬惠明表示，目前雲林分院虎尾二期醫療大樓正建設中，將提供更高規格醫學中心級的醫療服務。同時針對雲林高齡化的需求，也要持續攜手國家衛生研究院高齡醫學暨健康福祉研究中心，深化高齡醫學成果，以裨益台灣的高齡醫學與長期照護政策；此外，雲林鄉親期盼許久的醫療機構附設住宿長照，也將在縣政府與衛生福利部的支持下，規劃在斗六院區旁打造理想中的高齡長照旗艦機構，以滿足在地需求。

馬惠明強調，台大醫院雲林分院對於廣大的鄉親，「不是加 一，而是唯一。」 雲林分院承載醫療平權的使命，肩負濁水溪以南地區的大學社會責任，致力成為雲嘉平原的醫療燈塔，為地方百姓帶來光明與希望。升格為準醫學中心，不僅是一個重要的目標，更是實踐對雲林土地與鄉親承諾的具體行動。

20年來，無數醫護同仁在資源有限的環境下胼手胝足，共同創造出今日的成果。感謝所有同仁的努力時也呼籲大家繼續攜手奮鬥。他引用羽球金牌得主李洋的話勉勵團隊「不是因為看到希望才堅持，而是因為堅持才看得到希望。」台大醫院雲林分院承諾秉持初衷，不斷朝向醫療桃花源的理想邁進，將為雲嘉鄉親打造世代可倚靠的醫療守護。

▲台大醫院虎尾分院。（圖／記者王悉宇翻攝）

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