　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

歷史建築變身圖書館！　舊東勢鄉公所辦公廳舍即將完成修復

▲舊東勢鄉公所辦公廳舍及附屬倉庫將變身雲林首座活化歷史建築圖書館。（圖／記者王悉宇翻攝）

▲舊東勢鄉公所辦公廳舍及附屬倉庫將變身雲林首座活化歷史建築圖書館。（圖／記者王悉宇翻攝）

記者王悉宇／雲林報導

雲林縣政府日前舉行「舊東勢鄉公所辦公廳舍及附屬倉庫」修復工程工地展，展示修復成果及末來空間再利用計畫。縣長張麗善指出，本著「修舊如舊」精神，修復這見證東勢鄉政發展重要歷史建築，未來將協助公所活化為東勢鄉故事屋使用，設計圖書區、親子閱讀區與自習室等，讓孩子與鄉親有舒適閱讀借書場域。

縣長張麗善感謝前鄉長林維戊、現任鄉長張健福與地方鄉親全力支持，在短短5年內不僅讓「舊東勢鄉公所辦公廳舍及附屬倉庫」登錄為歷史建築，並完成修復工程，創下國內罕見的歷史建築活化再利用記錄，也為東勢鄉增加一處休憩及閱讀新的熱點。工程預定2月底完工，縣府會依地方對此空間規劃。

▲舊東勢鄉公所辦公廳舍及附屬倉庫將變身雲林首座活化歷史建築圖書館。（圖／記者王悉宇翻攝）

▲縣府日前舉行「舊東勢鄉公所辦公廳舍及附屬倉庫」修復工程工地展，展示修復成果及末來空間再利用計畫。（圖／記者王悉宇翻攝）
 
文化觀光處長陳璧君表示，舊東勢鄉公所辦公廳舍及附屬倉庫興建於1947年、2020年4月27日登錄為本縣歷史建築。2022年獲文化部「推動地方創生文化環境營造補助案」計畫核定總經費5,317萬元整，中央補助比例80%，縣配合款20%。目前修復工程已達7、8成。
 
陳璧君說明，東勢鄉於日治時期隸屬虎尾郡海口庄，1946年地方推舉牛埔頭（嘉隆村）仕紳黃玉燕先生為主任委員，組織「東勢鄉獨立促進會」，爭取設鄉，並於同年9月22日獨立成鄉。鄉公所辦公廳舍於1947年興建，直至1940年10月6日才落成啟用；附屬倉庫並無明確記載興建時期，但於1948年前便已存在。1979年第二代鄉公所興建完竣後，舊辦公廳舍曾做為戶政事務所、電信局、消防隊和監理站空間使用，見證東勢鄉行政發展史，也是居民的共同記憶。

▲舊東勢鄉公所辦公廳舍及附屬倉庫將變身雲林首座活化歷史建築圖書館。（圖／記者王悉宇翻攝）

建築師黃棟群表示，辦公廳舍主體為一層之L形磚承重構造，屋架採西式木屋架，屋頂為四坡水之廳舍建築，保留許多原構造特色，正立面入口車寄及山牆裝飾最為設計精緻之處，塑造立面之入口意象。附屬倉庫棟之建築主體則為一層之加強磚構造，L形平面配置中長方形主體空間為辦公行政空間，屋架採西式木屋架。也發現有許多日治時期常見「西式屋架單元及系統」、「木廊道」與「編竹夾泥牆與床組」等建築特色。

▲舊東勢鄉公所辦公廳舍及附屬倉庫將變身雲林首座活化歷史建築圖書館。（圖／記者王悉宇翻攝）

▲屋架採西式木屋架，屋頂為四坡水之廳舍建築，保留許多原構造特色。（圖／記者王悉宇翻攝）
 

 ►聽Podcast #我在案發現場

【其他新聞】

►2025西螺媽祖迎春燈會啟燈　浪漫燈海照耀濁水溪畔

►車手遭逮畫面曝！雲林女誤信假投資帶140萬面交　警埋伏甕中捉鱉

►年俗「送神日」　西螺福興宮鐘鼓齊鳴封籤送神

►過年前出海遇大浪翻覆！雲林漁民受困膠筏上　海巡驚險救回

►雲林警連破3槍毒案！鳴槍攻堅摩鐵逮2嫌　他跳窗想逃秒被壓制

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
2萬人線上迎熹妃回宮！　原型驚人長相曝光
汪小菲「對老婆Mandy發脾氣」直播放送！　她尷尬傻眼
夢幻聯動！　周杰倫巴黎合體「好萊塢男神」
邵雨薇「胸前罕解放」超兇事業線！　網驚：原來有料
哪道年菜端上桌最夯？一票點名「這1樣」日本人也愛

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

大掃除斷捨離！9大該丟物　命理師曝：節儉過頭恐影響財運健康

春節花蓮旅遊不煩惱！公有停車場免費　市區停車資訊一次看

萬丹紅豆公益馬拉衳賽「送紅包+麵線」　助弱勢家庭過好年

歷史建築變身圖書館！　舊東勢鄉公所辦公廳舍即將完成修復

台南義消玉井中隊捐贈裝備器材　助南消山林滅火效能更周全

台南強震重創古蹟群損失逾2500萬　文化局勘災啟修復計畫

春節連假首日車流增加　潮州警籲用路人遵守交通規則

屏東佳冬深夜出現水泥塊　枋寮警40分鐘清除...維持道路順暢

恐龍換新裝！台中自然科學博物館機械暴龍化身潛水員

因應春節旅遊潮！花蓮縣府借用國有空地　全時段免費停車

逆向超車猛撞機車！　外送員慘噴飛重摔亡

【大碗公裝才對味】媽買3支霜淇淋拿碗公裝再回家爽嗑

【氣到走人】土撥鼠：就算是主人也不給吃！

正妹鼓起勇氣在火鍋店跳舞 回到座位馬上害羞起來XD

【太幸福了】「貓貓版床咚」已閃瞎眾多貓奴的雙眼XD

【時間管理大師】同事趁等紅燈嗑便當XD

【切蛋糕神器】烤肉夾也能切出完美比例！

【真嘟假嘟】把「的」換成「嘟」講話會變得很口愛？

【大人的玩法？】球丟完就可以拿玩具　一個一個丟→整桶梭哈

朋友在當婚禮招待...裝陌生人問話！一轉頭傻眼

大掃除斷捨離！9大該丟物　命理師曝：節儉過頭恐影響財運健康

春節花蓮旅遊不煩惱！公有停車場免費　市區停車資訊一次看

萬丹紅豆公益馬拉衳賽「送紅包+麵線」　助弱勢家庭過好年

歷史建築變身圖書館！　舊東勢鄉公所辦公廳舍即將完成修復

台南義消玉井中隊捐贈裝備器材　助南消山林滅火效能更周全

台南強震重創古蹟群損失逾2500萬　文化局勘災啟修復計畫

春節連假首日車流增加　潮州警籲用路人遵守交通規則

屏東佳冬深夜出現水泥塊　枋寮警40分鐘清除...維持道路順暢

恐龍換新裝！台中自然科學博物館機械暴龍化身潛水員

因應春節旅遊潮！花蓮縣府借用國有空地　全時段免費停車

獨／中橫死亡車禍！男搭公車上班　裡冷吊橋前被撞飛5米爆頭亡

拜年送什麼禮盒？　網推「3物」安全牌：大人小孩都喜歡

三環幫6人「2中槍4遭砍」！董座至少中2槍　法醫相驗出動X光車

陸學者：不排除川普打擦邊球　讓民進黨官員走進白宮

春節出國玩注意了！「忘做1事」被限制出境　國稅局示警

自慰都不行！美議員提案「無意懷孕就射精」應判違法　背後意涵曝

罷免團體貼「台灣禁止國民黨」　柳采葳批製造垃圾要檢舉

跟進川普？義外長：WHO疫情間犯錯　太聽從「不讓台灣參與」聲音

根本來不及抵抗！眼鏡男「極短時間」朝左胸猛刺　重創心臟噴血亡

藍營嗆以罷制罷　柯建銘酸吹哨壯膽：建議自動請辭免得被罷免

朋友在當婚禮招待...裝陌生人問話！一轉頭傻眼

地方熱門新聞

即／高雄小港火警「污染物飄散」　市府示警3地區緊閉門窗

彰化永興海堤傳輕生　男子被拉上岸送醫

桃園景福宮除夕夜拜頭香不用搶　送平安掛飾

桃園客家文化館迎新春　精彩活動熱鬧登場

嘉市府新聞科長八年級生朱惠君接任

台南藍晒圖「蛇來晒趣晒好運」市集登場

南投燈會推限量貓貓蟲咖波聯名紀念幣

張嘉郡爭取1.33億　改善雲林5鄉鎮聯絡幹道

南消局長偕消友會慰勞0121楠西震災出勤消防人員

桃園捷運長庚線啟動　可行性研究上網招標中

台南強震重創古蹟群文化局勘災啟修復計畫

南投燈會規劃原織夢傳說燈區

花蓮年貨大街4大主題區應有盡有　送多重好禮

台中科博館機械暴龍過年換新裝

更多熱門

相關新聞

2025西螺媽祖迎春燈會啟燈

2025西螺媽祖迎春燈會啟燈

濁水溪南北兩岸最盛大、最浪漫的燈會「2025西螺媽祖迎春燈會」，今（24）日晚間在西螺福興宮正式啟燈。今年燈會以彩繪燈籠為主軸，近4000盞全新設計作品與累計超過3萬盞燈籠匯聚成壯觀燈海，象徵太平媽祖的無私大愛，光耀西螺與濁水溪流域的豐饒沃土。

提升整體交通量能　雲3線後安大橋斥資2億改建竣工通車

提升整體交通量能　雲3線後安大橋斥資2億改建竣工通車

雲林縣管公園及綠地新春燈飾啟燈

雲林縣管公園及綠地新春燈飾啟燈

春節防災不鬆懈　雲林消防局專案保障安全

春節防災不鬆懈　雲林消防局專案保障安全

雲林女誤信假投資廣告險遭騙　斗六警獲報埋伏將車手甕中捉鱉

雲林女誤信假投資廣告險遭騙　斗六警獲報埋伏將車手甕中捉鱉

關鍵字：

舊東勢鄉公所歷史建築修復工程故事屋雲林

讀者迴響

熱門新聞

控訴遭公公性侵！夫妻連日墜樓亡

沒丟衰整年！蛇年「家中8樣東西」一定要清掉

5分鐘掃掉「三環幫」堂口！　5煞開車逃逸畫面曝

竹東黑道火併董事長慘死！三環幫背景曝

賈靜雯19歲大女兒「凌晨解放內衣」

統一發票11、12月中獎號碼出爐

天道盟軍師被打斷腿　總動員報復「同理會」

謝盈萱尾牙抽走最大獎「Lulu崩潰衝上台」

即／大樂透4.32億一注獨得　創下第5屆最高單注獎金

年輕警擊斃通緝犯挨告　YouTuber募款挺執法

曾涉竹東少年命案！「三環幫」劉憲治遭槍殺

免費招待遊泰被賣掉　直播主失聯2個月

遺產稅1600萬！他崩潰求助：繳不出來

快訊／06:01台南楠西5.1地震　最大震度4級

林葉亭尋父8天淚訴「像簽放棄急救書」

更多

最夯影音

更多

逆向超車猛撞機車！　外送員慘噴飛重摔亡

【大碗公裝才對味】媽買3支霜淇淋拿碗公裝再回家爽嗑

【氣到走人】土撥鼠：就算是主人也不給吃！

正妹鼓起勇氣在火鍋店跳舞 回到座位馬上害羞起來XD

【太幸福了】「貓貓版床咚」已閃瞎眾多貓奴的雙眼XD

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

看這裡！生命靈數全解析

看這裡！生命靈數全解析

輸入出生年月日，立即算出你的專屬數字，性格財運愛情全揭秘！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面