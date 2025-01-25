歷史建築變身圖書館！　舊東勢鄉公所辦公廳舍即將完成修復

▲舊東勢鄉公所辦公廳舍及附屬倉庫將變身雲林首座活化歷史建築圖書館。（圖／記者王悉宇翻攝）

記者王悉宇／雲林報導

雲林縣政府日前舉行「舊東勢鄉公所辦公廳舍及附屬倉庫」修復工程工地展，展示修復成果及末來空間再利用計畫。縣長張麗善指出，本著「修舊如舊」精神，修復這見證東勢鄉政發展重要歷史建築，未來將協助公所活化為東勢鄉故事屋使用，設計圖書區、親子閱讀區與自習室等，讓孩子與鄉親有舒適閱讀借書場域。

縣長張麗善感謝前鄉長林維戊、現任鄉長張健福與地方鄉親全力支持，在短短5年內不僅讓「舊東勢鄉公所辦公廳舍及附屬倉庫」登錄為歷史建築，並完成修復工程，創下國內罕見的歷史建築活化再利用記錄，也為東勢鄉增加一處休憩及閱讀新的熱點。工程預定2月底完工，縣府會依地方對此空間規劃。

▲縣府日前舉行「舊東勢鄉公所辦公廳舍及附屬倉庫」修復工程工地展，展示修復成果及末來空間再利用計畫。（圖／記者王悉宇翻攝）



文化觀光處長陳璧君表示，舊東勢鄉公所辦公廳舍及附屬倉庫興建於1947年、2020年4月27日登錄為本縣歷史建築。2022年獲文化部「推動地方創生文化環境營造補助案」計畫核定總經費5,317萬元整，中央補助比例80%，縣配合款20%。目前修復工程已達7、8成。



陳璧君說明，東勢鄉於日治時期隸屬虎尾郡海口庄，1946年地方推舉牛埔頭（嘉隆村）仕紳黃玉燕先生為主任委員，組織「東勢鄉獨立促進會」，爭取設鄉，並於同年9月22日獨立成鄉。鄉公所辦公廳舍於1947年興建，直至1940年10月6日才落成啟用；附屬倉庫並無明確記載興建時期，但於1948年前便已存在。1979年第二代鄉公所興建完竣後，舊辦公廳舍曾做為戶政事務所、電信局、消防隊和監理站空間使用，見證東勢鄉行政發展史，也是居民的共同記憶。

建築師黃棟群表示，辦公廳舍主體為一層之L形磚承重構造，屋架採西式木屋架，屋頂為四坡水之廳舍建築，保留許多原構造特色，正立面入口車寄及山牆裝飾最為設計精緻之處，塑造立面之入口意象。附屬倉庫棟之建築主體則為一層之加強磚構造，L形平面配置中長方形主體空間為辦公行政空間，屋架採西式木屋架。也發現有許多日治時期常見「西式屋架單元及系統」、「木廊道」與「編竹夾泥牆與床組」等建築特色。

▲屋架採西式木屋架，屋頂為四坡水之廳舍建築，保留許多原構造特色。（圖／記者王悉宇翻攝）

