地方 地方焦點

台南—沖繩直航啟航　黃偉哲迎接首批日客：打開連結日本西南部空中門戶

▲台南—沖繩直航25日正式啟航，市長黃偉哲於台南航空站迎接首批來自日本的旅客。（記者林東良翻攝，下同）

▲台南—沖繩直航25日正式啟航，市長黃偉哲於台南航空站迎接首批來自日本的旅客。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

繼「台南—熊本」航線於23日首航後，台南國際航線再傳好消息。每週四、日直飛日本沖繩的「台南—沖繩」航線25日正式啟航，台南市長黃偉哲上午出席於台南航空站舉辦的首航儀式，與多位貴賓及首航旅客齊聚一堂，親自迎接首批來自沖繩的日本旅客，為台南國際空運寫下新里程碑。

▲台南—沖繩直航25日正式啟航，市長黃偉哲於台南航空站迎接首批來自日本的旅客。（記者林東良翻攝，下同）

黃偉哲市長表示，台南國際航線「雙喜臨門」，繼前日熊本直航啟動後，沖繩航線也正式起飛，特別感謝台灣虎航與民航局的支持，排除各項困難成功開闢航線，提供旅客更便捷的選擇。他也呼籲市民「不要捨近求遠」，不論前往九州或沖繩，都能從台南機場出發，未來市府也將持續與航空公司合作，爭取更多航線，讓國際旅客更容易走進台南，也讓市民出國更加迅速便利。

觀旅局指出，沖繩向來是台灣旅客喜愛的熱門旅遊地，台南與沖繩同樣擁有深厚的海洋文化與歷史淵源，在節慶、文化交流及海洋資源等面向具有高度連結。「台南—沖繩」航線搭配日前啟航的「台南—熊本」航線，不僅提升市民旅遊便利性，也象徵台南國際空運市場的重要突破，讓日本旅客可直接以台南作為探索台灣的第一站。

▲台南—沖繩直航25日正式啟航，市長黃偉哲於台南航空站迎接首批來自日本的旅客。（記者林東良翻攝，下同）

觀旅局長林國華表示，「台南—沖繩」航線由台灣虎航每週四、日飛航，預期將成為日本及國際旅客進入台南最便捷的空中入口。台南擁有百年廟宇、文化巷弄、世界級美食，以及充滿生活美感的老屋空間、咖啡館與創意市集，無論是文化深度旅行或悠閒慢旅，都能留下難忘回憶，誠摯邀請旅客走進台南，用腳步、味蕾與心感受城市魅力。

首航儀式後，黃偉哲與多位貴賓迎接搭機抵達的首批旅客，親自向來台的日本旅客致上歡迎之意，市府也準備首航紀念小物贈送給每位旅客，讓來訪賓客第一時間感受到台南的熱情與友善。市府期待透過這條便捷航線，吸引更多日本及國際旅客走訪台南，體驗古蹟、美食與文化風情。

▲台南—沖繩直航25日正式啟航，市長黃偉哲於台南航空站迎接首批來自日本的旅客。（記者林東良翻攝，下同）

觀旅局強調，市府將持續爭取更多國際航線與交流機會，讓世界看見台南深厚的文化底蘊、創新能量與友善城市形象，期待未來有更多旅客透過便捷航網走進台南，展開屬於自己的城市記憶。

台南—沖繩直航啟航　黃偉哲迎接首批日客：打開連結日本西南部空中門戶

台南—沖繩直航啟航　黃偉哲迎接首批日客：打開連結日本西南部空中門戶

