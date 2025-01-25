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雲林縣第1座籠式攀爬遊具亮相　斗南僑真兒童遊戲場正式啟用

▲「斗南舊社僑真陸橋下環境改善工程」適合3歲到老年的全齡式遊戲及運動場所，主要亮點為建置有縣內第一座「籠式攀爬遊具」。（圖／記者王悉宇翻攝）

▲縣長張麗善縣長、城鄉處長林長造、縣議員蔡東富及鄰近幼兒園的小朋友們共同啟用遊戲場，遊逛舊社鐵道公園，體驗斗南新風貌。（圖／記者王悉宇翻攝）

記者王悉宇／雲林報導

雲林縣政府為提供斗南地區鄉親遊戲休閒去處，自籌1300餘萬將斗南舊社僑真陸橋下之閒置空間打造為共融式遊戲場，並建置全縣第一座「籠式攀爬遊具」，工程已於近日完工，縣長張麗善縣長、城鄉處長林長造、縣議員蔡東富及鄰近幼兒園的小朋友們共同啟用遊戲場，遊逛舊社鐵道公園，體驗斗南新風貌。

▲「斗南舊社僑真陸橋下環境改善工程」適合3歲到老年的全齡式遊戲及運動場所，主要亮點為建置有縣內第一座「籠式攀爬遊具」。（圖／記者王悉宇翻攝）

▲「斗南舊社僑真陸橋下環境改善工程」適合3歲到老年的全齡式遊戲及運動場所，主要亮點為建置有縣內第一座「籠式攀爬遊具」。（圖／記者王悉宇翻攝）

縣長張麗善表示，斗南鎮因缺乏大型兒童遊憩空間，經由縣議員蔡東富、斗南鎮長沈暉勛、縣政副總顧問黃博舉及斗南鄉親陳情，經縣府評估及規劃後，利用舊社僑真陸橋下方空間可遮蔽陽光、風雨的優點，闢設「風雨遊樂場」，與舊社鐵道公園串連，讓斗南有一處不受天候影響，且大人小孩都能一起遊樂的場域。

▲「斗南舊社僑真陸橋下環境改善工程」適合3歲到老年的全齡式遊戲及運動場所，主要亮點為建置有縣內第一座「籠式攀爬遊具」。（圖／記者王悉宇翻攝）

張麗善縣長表示，斗南舊社僑真兒童遊戲場為斗南地區第一處大型遊戲場，並打造本縣第一座「籠式攀爬遊具」，還有螺旋型滑梯、S型滑梯、鳥巢盪鞦韆、攀爬網等，可以提供各年齡層的小朋友使用，此外也考慮到成年人的需求，在遊戲場旁設置了雙人坐推器、雙人坐拉器、腹肌板等健身設施。

▲「斗南舊社僑真陸橋下環境改善工程」適合3歲到老年的全齡式遊戲及運動場所，主要亮點為建置有縣內第一座「籠式攀爬遊具」。（圖／記者王悉宇翻攝）

▲「斗南舊社僑真陸橋下環境改善工程」，工程總經費1,300萬4,321元，在去年2月開始動工並於去年底完工，適合3歲到老年的全齡式遊戲及運動場所。（圖／記者王悉宇翻攝）

城鄉處長林長造說明，縣府近年來積極建置共融式遊具樂園，包括斗六膨鼠公園、虎尾632高地公園、北港運動公園等，今天我們啟用的是由縣府規畫施作的「斗南舊社僑真陸橋下環境改善工程」，工程總經費1,300萬4,321元，在去年2月開始動工並於去年底完工，它是一個麻雀雖小五臟俱全、適合3歲到老年的全齡式遊戲及運動場所，主要亮點為建置有縣內第一座「籠式攀爬遊具」，高度達4.47公尺，讓小朋友手腳並用爬上爬下，極具挑戰性，一旁還有可多人共同遊玩的鳥巢盪鞦韆及S型滑梯、攀爬網、攀爬牆、搖晃泡泡的平台綜合遊具。

▲「斗南舊社僑真陸橋下環境改善工程」適合3歲到老年的全齡式遊戲及運動場所，主要亮點為建置有縣內第一座「籠式攀爬遊具」。（圖／記者王悉宇翻攝）

林長造說，此外，這遊戲場利用既有陸橋的橋墩立面，設置潮流藝術裝置「水果樓行」燈箱，以獨特視覺氛圍，照亮夜間的橋下空間，又設有親子廁所，建構一個安全、全齡、共融、溫馨的場域，歡迎各地鄉親隨時來遊玩。

▲「斗南舊社僑真陸橋下環境改善工程」適合3歲到老年的全齡式遊戲及運動場所，主要亮點為建置有縣內第一座「籠式攀爬遊具」。（圖／記者王悉宇翻攝）

▲「斗南舊社僑真陸橋下環境改善工程」適合3歲到老年的全齡式遊戲及運動場所，主要亮點為建置有縣內第一座「籠式攀爬遊具」。（圖／記者王悉宇翻攝）

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