楊梅休息站2死6傷！目擊者還原現場「撞上瞬間起火」：幾乎沒減速

▲楊梅休息站自撞，現場相當恐怖。（圖／網友黛妮授權提供，請勿隨意翻拍以免侵權）



記者沈繼昌、柯振中／桃園報導

國道1號楊梅休息站25日發生重大車禍，40歲倪姓男子駕駛電動車，行經該路段時，因不明原因撞上分隔島護欄，導致車輛起火釀禍，共造成2人死亡、6人受傷。警方對此呼籲，行駛高速公路時，應注意前方路況、勿疲勞駕駛，注意行車安全。

根據調查，倪男25日晚間駕車南下，準備載著妻女返回雲林過年，怎料經過國1南向71.3K處楊梅休息站時，因不明原因撞上楊梅休息站的車道分隔島護欄，導致車輛起火燃燒，進而肇事。

由於火勢相當猛烈，倪男困在車上身亡，另外還有1名10歲男童身亡，其餘6名傷者分別被送往中壢聯新醫院、楊梅天成醫院、楊梅怡仁醫院、長庚醫院、湖口仁慈醫院救治。

據了解，倪男駕車載著展姓妻子，車上還有3名2人的小孩，另外3名小孩則是展女弟弟的孩子，一車8人準備返回雲林過年，怎料途中發生憾事，導致團圓夢碎。

▼楊梅休息站車禍，導致2人死亡、6人受傷。（圖／翻攝《記者爆料網》）



警方表示，事故現場晚間10點08分排除，後續由國道公路警察局第二公路警察大隊楊梅分隊依規定處理，駕駛人的酒測值仍待測量。

警方呼籲，行駛高速公路時，應注意前方路況，勿疲勞駕駛，注意行車安全。警方還說，輔助駕駛系統雖能提高駕駛盲區警示、降低駕駛行車疲勞壓力，但駕駛若過度依賴，反而忽略行車駕駛上應注意危險，提醒用路人駕車時，仍應握好方向盤及注意車前狀態小心駕駛。

▼楊梅休息站重大車禍，導致2人死亡、6人受傷。（圖／記者沈繼昌翻攝）



對此，有目擊者還原現場，這起車禍發生在楊梅休息站的入口，事故發生後，立即有許多人拿著4、5支滅火器上前噴灑，不過仍舊滅不掉火勢。原先停在閘道旁的拖吊車駕駛見狀，也趕緊將車輛移到閘道，堵住後方車輛，駕駛也立即拿滅火器下車開始噴灑。

目擊者表示，由於車輛幾乎沒有減速，直接撞上分隔島，撞擊力道之大，甚至撞斷了幾根固定的路樁。目擊者說，當時她看見車輛撞上，接著火光瞬間竄出，沒有人逃出，「因為火一直在燒，大家不敢上前去破壞車門。我們車上沒有滅火器，無法幫忙不敢停留，希望有奇蹟。」