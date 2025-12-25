　
地方 地方焦點

良友會表揚160名特境學子　林岳平、王育堂、曾之婕現身分享翻轉人生

▲良友會舉辦第21屆表揚優秀特境學子活動，邀請林岳平、王育堂及曾之婕分享翻轉人生故事。（記者林東良翻攝，下同）

▲良友會舉辦第21屆表揚優秀特境學子活動，邀請林岳平、王育堂及曾之婕分享翻轉人生故事。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

「聖誕有愛、未來有光」第21屆曾順良之友會，表揚優秀特境學子公益講座，在溫暖的聖誕節揭開序幕，活動邀請三位憑藉教育與毅力翻轉人生的代表人物現身說法，包括運動界統一獅總教練「大餅」林岳平、企業界比菲多國際股份有限公司副董事長王育堂，以及市議員曾之婕，以真實生命故事，為身處特殊境遇的孩子點亮未來方向。

▲良友會舉辦第21屆表揚優秀特境學子活動，邀請林岳平、王育堂及曾之婕分享翻轉人生故事。（記者林東良翻攝，下同）

由良友會主辦的表揚優秀特境學子活動，今年已邁入第21年，早年以共餐餐會形式進行，疫情期間轉型為許願市集，持續不中斷。市議員曾之婕為讓活動更具深度，去年更邀請「玫瑰墓樂團」結合反毒、反暴力、反霸凌議題，以音樂訴說生命故事，感動無數師生。今年共有160位學生接受表揚。

▲良友會舉辦第21屆表揚優秀特境學子活動，邀請林岳平、王育堂及曾之婕分享翻轉人生故事。（記者林東良翻攝，下同）

今年公益講座選在聖誕節當天，於東區平實公園「ㄆㄤˋ的故事」園區舉辦，現場氣氛溫馨。市長黃偉哲、教育局副局長楊智雄、良友會榮譽主席曾順良、會長陳軍旭，以及東區多所國中小校長皆到場支持，共同見證孩子們的重要時刻。

首位分享的是12強中華隊冠軍投手教練、統一獅總教練「大餅」林岳平。他回憶球員生涯曾接受心臟瓣膜置換手術，復出後不僅重返球場，球速更飆至154公里，擔任總教練後於今年完成執教300勝里程碑，明年也將率領中華隊投手群出征WBC經典賽。他以自身經歷勉勵學生，面對困境要堅持到底，「就像一場球賽，最後一刻都不能放棄。」同時也將活動出席費委請曾之婕代為轉贈給建興國中棒球隊。

▲良友會舉辦第21屆表揚優秀特境學子活動，邀請林岳平、王育堂及曾之婕分享翻轉人生故事。（記者林東良翻攝，下同）

隨後登場的比菲多國際股份有限公司副董事長王育堂，分享25年創業歷程，期間創立品牌超過50個，在競爭激烈、瞬息萬變的冷藏市場中，打造出比菲多、植物の優、純萃喝、卡打車、質立等成功品牌。他同時也是「客美多」咖啡及「ㄆㄤˋ的故事」總經理，並分享「ㄆㄤˋ的故事」是以父愛與溫度經營的烘焙品牌，是留給孩子的人生創作，也用自身奮鬥過程鼓勵學子勇敢追夢。

▲良友會舉辦第21屆表揚優秀特境學子活動，邀請林岳平、王育堂及曾之婕分享翻轉人生故事。（記者林東良翻攝，下同）

市議員曾之婕則以自身求學與人生歷程勉勵學子。他在台南就讀設計藝術，高中畢業後隻身前往澳洲完成大學學程，旅居海外多年後返台投入政治工作，致力推動台南市城市美學。他表示，希望以熱情與陽光的態度，為孩子與市民帶來正向力量，為城市未來注入更多溫暖與可能。

▲良友會舉辦第21屆表揚優秀特境學子活動，邀請林岳平、王育堂及曾之婕分享翻轉人生故事。（記者林東良翻攝，下同）

活動現場並設置「祝虎（福）婕作」留言牆，結合台南金虎爺會聖巡堂的文創意象與曾之婕的勵志語錄籤詩，與獲獎學生互動送祝福。主辦單位也頒發象徵希望與肯定的獎狀與獎金，讓孩子們在節慶氛圍中，感受社會的支持與鼓勵。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

關鍵字：

良友會林岳平王育堂曾之婕翻轉人生

