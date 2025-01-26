家庭號鮮奶「狂外漏」！苦主曝冰箱慘照　內行授訣竅：放心給它倒

▲原PO表示，每次買家庭號鮮奶，冰箱都會發生「漏奶」悲劇。（圖／擷取自Facebook／Costco好市多 商品經驗老實說）

圖文／CTWANT

鮮奶含豐富蛋白質及鈣質，不論是早餐搭配麥片，或是製成點心、入菜都可以，是不少家庭冰箱裡的常備飲品。不過一名男網友無奈表示，他近日購買「家庭號鮮奶」橫放冰進冰箱後，怎料鮮奶卻溢得到處都是，只好求助網友如何「止漏」。貼文曝光後引發熱議。

該名男網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」曬出家中冰箱慘況，發文表示他買了2瓶某牌的家庭號鮮奶，並以橫躺方式冰進冰箱內，沒想到明明已經將蓋子鎖緊，但每次仍會發生「漏奶」悲劇，讓原PO無奈直呼，「請問是只有我遇到這種情況嗎？2瓶都會出現漏的情況。」

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貼文曝光後，引起網友留言熱議，「這無論是哪間牌子，這放法都容易漏出來」、「跟牌子無關，這類桶裝都這樣，我常常忘了只能擦冰箱」、「我家開過的鮮奶都立著放」、「這個不管哪一個牌子都超級會漏，無解！我是都站立放，不然就是喝到可以傾斜放不會超過瓶口才放夾層」、「要這樣放飲料，你只能考慮寶特瓶或是無封膜型的。」

也有不少人提供解決方法，「如果瓶蓋無墊片或是公差大就會漏出來，建議下次不要撕掉」、「上次我有看其他人分享～要關以前壓一下空氣就不會漏了～真的就不漏了，像真空的概念」、「裡面封膜不要全撕開，撕一半倒完牛奶壓回去，不管哪一牌牛奶都會漏」、「再說一次！把封膜整個撕掉，稍微壓扁瓶身，再鎖上瓶蓋。你放心給它倒，會漏回來找我！」

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