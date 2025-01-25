林酒店疑爆食物中毒...過去曾有「蟑鼠之亂」　捕鼠多到要做表格

▲林酒店曾數度傳出有老鼠、蟑螂橫行。（圖／翻攝Google Maps）



圖文／CTWANT

今（25）日，台中市西屯區知名五星級飯店「林酒店」爆出疑似集體食物中毒的事件。有房仲業者團體在酒店入住，並於24日晚間在酒店內舉辦尾牙聚餐，沒想到在今天上午陸續出現嘔吐、腹瀉等症狀，共有13人因此送醫治療。台中市食安處已派員前往稽查，並抽驗食材等檢體送驗。回顧林酒店過去歷史，曾數度傳出有房客、員工爆料飯店內有老鼠、蟑螂橫行，被台中市食安處依《食品安全衛生管理法》規定裁罰。

2016年初，有民眾到林酒店吃尾牙，用手機拍下天花板上出現一隻大老鼠，先是在大燈上探頭張望，隨即大膽的往下爬，最後消失在吊燈上方，嚇得燈下民眾傳出陣陣尖叫聲。事後，飯店公關人員表示，工作人員當下已立刻安撫在場消費者的情緒，也提供用餐折扣。事後台中市衛生局也派人前往稽查。

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2020年8月，又有一名自稱林酒店員工的網友在Dcard上爆料「史上最糟糕的飯店」，文中貼出多張照片作證，指稱酒店內員工餐廳桌上能看到許多蟑螂爬行，客人餐具也沒有仔細擦拭，還放在髒污的樓梯間備用。

此外，酒店各部門每月都可捕捉到數量可觀的老鼠，公司還設計「老鼠表格」要大家填寫等，讓網友直呼太離譜。事後食安處也曾要求酒店限期改善，不過當時複查後仍能看到蟲屍、蟑螂，還有廚餘桶未加蓋等缺失，因此被依《食品安全衛生管理法》開罰6萬元，並限期改善完成。

如今，林酒店在爆發疑似食物中毒事件，食安處說明，已派員前往稽查，抽驗業者供應之食品材，檢驗食品中毒病原菌，後續併同依據醫院通報資料、人體及食品檢驗結果，依法處辦。食安處表示，食品中如檢出病原菌，將依違反《食品安全衛生管理法》第15條及同法第44條，處新台幣6萬元以上2億元以下罰鍰。另，若調查結果明顯與食品有因果關係，將依違反食安法第49條，移送司法偵辦。

食安處表示，經調查新竹某房屋仲介公司團體約70人，於1月24日晚間於西屯區某飯店用餐，供應型態為桌菜，陸續有人員發生不適症狀而就醫。截至1月25日16時疑似食物中毒就醫有14人，其中13人前往台中榮總就醫、1人前往中國附醫就醫。目前3人已出院，11人仍於台中榮總就醫中。

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