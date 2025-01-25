灶神真實身分傳是「蟑螂」　學者翻經典：古人以為神物





▲農曆臘月二十四日有不少人家中會祭祀，主要送灶神回天庭。（示意圖／資料照）



圖文／CTWANT

農曆臘月二十四日是送灶神的日子，而正月初四則要迎灶神，古時候的說法是灶神會回到民間，清點各家人口，民眾會準備豐盛飯菜、水果守在家中，恭迎灶神，祈求家庭安康和整年順利。關於灶神的神話其實也不少，還有專家指出灶神原型就是「蟑螂」，此說法還在大陸微博掀熱議。

今年1月23日是農曆臘月二十四日，傳統上將其稱作「小年」，這日有不少人家中會祭祀，主要送灶神回天庭，因此這天也被稱「灶神節」；傳聞這日人們認為灶神會回到天庭，稟報每戶人家一年的善惡，再由玉皇大帝決定賜福或降災，大家怕灶神告狀，會選在灶神節拜一些糖果黏住灶神的嘴，也為自家多說好話，等到除夕或正月初四再迎灶神。

灶神（灶王爺）的來源在民間眾說紛紜，最近有陸媒整理出3種，第一種是灶神為上古火官死後為神；第二種是灶神原本是個老婦；第三種則說灶神是一種「長得像蟬」的動物。

大陸神話學家袁珂翻了許多經典，在《莊子・達生》裡提到「灶有髻」，司馬彪就解釋，「髻為灶神，著赤衣，狀如美女」，意思是灶神是一個穿紅衣的疑似美女；但他認為這裡的髻不是髮型，而是「蛣」的通假字，等同「蟬」，《廣雅・釋蟲》中 「蛣」被解釋為一種蟬狀小生物，其實就是紅殼蟑螂。

不過有不少人覺得，古代人們對自然界各種生物滿懷敬畏與神祕感，一些日常之物都被賦予神話色彩，蟑螂生命力頑強又有旺盛繁殖能力，及有可能使古人視其為神物，進而逐漸被神化為灶神的形象。

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