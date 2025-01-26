錢鋪滿桌！年終豪發4.5億　加碼開放員工現場數鈔：數多少拿多少

▲大陸河南礦山集團近日舉辦年終表彰大會，現場仍有「數錢」環節，讓員工在有限時間內數多少拿多少。（圖／翻攝自微博）



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農曆春節將至，許多上班族陸續領到年終獎金，也成為新年小確幸。大陸河南礦山集團近日舉辦年終表彰大會，現場仍有「數錢」環節，讓員工在有限時間內數多少拿多少。此外，河南礦山今年將發放超過人民幣1億元（約新台幣4.5億元）的年終獎金，獎金數額最高的是銷售部員工，單人最高可拿超過500萬元（約新台幣2260萬元）。

綜合陸媒報導，河南礦山總裁魏學明在年會現場回應網路言論，指「網路上有不良言論說，河南礦山作秀。河南礦山真金白銀地去『作秀』，是因為我們有資本，有底氣，公司沒有銀行貸款，沒有融資。同時，公司去年幫助業務經理墊付的業務資金累計高達27億元（約新台幣122億元）。」

此前，河南礦山集團董事長崔培軍表示，「今年年會現場的都是一線員工，我們準備了不到4000萬吧。駐外業務經理的獎勵年後擇日到財務部領取，我們今年總共的獎勵是一個多億吧。」對於外省提前回家過年的員工，崔培軍說年終獎和紅包均已提前發放，每位員工都有份。

崔培軍接著提到，「作為公司領導，對員工要友善，我這個公司從來不打卡，你比如說下雪了，可以晚來一會兒，有什麽事打個電話報備，你付出了你對他好，我相信這個人也會對你好。一個企業最重要的是員工，員工的偉大，才能成就你這個平台。」

2018年10月，崔培軍因向社會捐資捐物上億元榮登中國好人榜，並先後榮獲全民創業中國100標竿人物獎、河南省勞動模範等。2023年1月，河南礦山在年終獎發放現場堆起現金牆，領獎員工紛紛抱著成堆現金下台，引發熱議。

資料顯示，河南礦山專業從事「礦源」牌橋式起重機、門式起重機及電動葫蘆等三大系列210餘種各類起重機及配套件產品的研發、設計、生產、銷售及服務。如今公司建設面積162萬平方米，員工5100餘人。河南礦山的客戶涉航空航天、汽車船舶、鋼鐵冶煉、石油化工、鐵路軍工等領域，包括中國寶武、中鐵集團、中冶集團、中核集團、中國航空集團等大型央企。

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