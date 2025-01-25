春節零食「4大天王」將登場　公認最難吃是它

▲春節期間許多人會去年貨大街採買，家家戶戶會擺上過年常見的一些零食種類。（圖／CTWANT資料照）

圖文／CTWANT

每逢過年，家家戶戶團聚，在家聊天、看電視時少不了吃吃喝喝，有些零食也是在春節期間最容易看到，還有臉書粉專點出「春節零食四大天王」，吸引一眾網友按讚，還笑說第一次搞懂這些零食的名字。此外，年貨大街常見的金幣巧克力，則被不少人認為最雷零食，形容吃起來像是黏土。

遠東巨城購物中心日前透過臉書粉絲專頁，分享了一張介紹春節零食四大天王的圖，分別是甘納豆、寸棗、生仁糖和冬瓜糖，還寫下「即將面臨來自客廳桌上的恐懼」。該貼文吸引超過2.5萬人網友點讚，並在底下熱烈討論，有趣的是，不少人都說是第一次搞清楚這些零食的真正名字。

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社群上也有不少人討論過年會吃的零食，有網友家長買了一堆金幣巧克力和元寶巧克力，忍不住抱怨「吃起來跟黏土沒有兩樣，也不是一般巧克力的味道」，沒想到這些種類的巧克力這麼難吃，卻還陰魂不散每年過年都出現在家中桌上。

貼文一出也吸引廣大網友討論，「從小到大還是不懂為什麽巧克力吃起來像黏土」、「絕對是過年最難吃的零食冠軍，到底是什麼東西，根本不是巧克力」、「這是台灣10大神奇食物之一，不知所云的一種假巧克力」。

過年家家戶戶中常有的金幣巧克力、元寶巧克力，不好吃卻還是受歡迎，有內行人分析，很大原因是它的造型，這種巧克力在過年有被做成金幣、元寶或鯉魚，在春節被認為能增添喜氣，長輩就會想加減買一點，代表「錢財來」、「年年有餘」。

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