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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

罷免連署書大缺貨！　她驚呆：拿連署書比拿春聯多

▲全台大罷免。（圖／翻攝楊佩樺臉書）

▲民眾踴躍拿連署書。（圖／翻攝楊佩樺臉書）

記者張靖榕／綜合報導

立法院在野黨聯手通過多項爭議法案，並大幅刪減中央政府年度總預算約2075億元，引發全台民眾不滿。隨著春節假期到來，各選區罷免連署行動如雨後春筍般展開，不少地區的罷免連署站湧現大批人潮。對此，台灣基進高雄黨部執行長楊佩樺25日透露，自己原本準備發春聯，但民眾更熱衷拿罷免連署書，甚至發到缺貨了。

針對在野黨刪減巨額預算，民怨持續發酵，全台各地陸續成立罷免連署站。例如，台中市公民團體25日就在火車站前廣場設攤，吸引不少返鄉學子及旅外人士參與連署，現場人潮洶湧；此外，即使是傳統深藍選區，國民黨立委洪孟楷的選區也設立罷免連署站，同樣吸引大批民眾排隊連署。

高雄市雖然目前8席立委皆由民進黨籍人士擔任，但民眾對在野黨的行為亦感不滿。台灣基進高雄黨部服務處為此準備了其他地區藍營立委的罷免連署書，供選民填寫。楊佩樺透露，今天中午她原本計畫發放由中職會長蔡其昌贈送的「臺灣尚勇」春聯，然而，來到服務處的民眾卻大多詢問罷免連署書。

楊佩樺表示，罷免連署書幾乎發送一空，目前僅剩藍委丁學忠的連署書因多印而尚有庫存，「結果拿連署書的比拿春聯的多。」

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