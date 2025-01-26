發射飛彈怒嗆川普！金正恩昨「親自督導」試射　不滿美韓軍演

▲在川普宣誓就職美國總統後，北韓25日在金正恩參觀下首度試射海對地戰略巡弋飛彈。（圖／達志影像／美聯社，下同）

記者羅翊宬／編譯

美國總統川普本月20日就職後，不僅承認北韓（朝鮮）是擁核國，表示願意與北韓最高領導人金正恩展開協商，更聲稱金正恩應該很高興他能夠再度重返白宮。豈料，北韓回應美國的方式，就是再度試射飛彈挑釁。在金正恩的視察下，北韓昨（25）日再度發射巡弋飛彈。

北韓官媒《朝中社》今（26）日報導發射巡弋飛彈的消息，內文指出在金正恩的視察下，北韓發射海對地戰略巡弋飛彈，飛彈在7507秒鐘至7511秒鐘之間（約2個小時5分鐘），沿著橢圓與8字形軌道的設定路徑飛行1500公里，最後成功擊中目標，是川普就職美國總統以來北韓首度發射飛彈。

金正恩表示，「共和國（指北韓）的戰爭遏阻武力手段已更加完備！未來我們將以更強且持續進化的軍事力量為基礎，在永久守護和平與繁榮的自我重大使命和本份之下，以負責任的態度持續奮鬥。」

該則北韓報導指出，戰略巡弋飛彈的發展與試射，其實是國家防衛力量建設計畫的一環，以求因應變化多端的地區安全情勢，能夠有效提高抑制潛在敵軍的嚇阻能力。

另外，北韓外務省也以對外報導室長的名義發表談話，指控美國空軍仍與南韓空軍在今年1月展開「夥伴中隊24-2」（Buddy Squadron 24-2）聯合軍演，「只要美國仍拒絕承認北韓主權與安全利益，則我國將徹底與美國以『硬碰硬』的姿態應對，唯有如此才是對我國而言最好的選擇！」

南韓《韓聯社》引述南韓統一研究院資深研究委員洪敏（音譯）等軍事專家的說法分析，認為北韓此次所發射的海對地戰略巡弋飛彈，很可能是北韓去年1月兩度試射的潛艇發射巡弋飛彈（SLCM）「火箭-3-31型」的改良款，且實際發射地點很有可能是陸地，而非北韓報導所稱的海上。

不過，南韓軍方卻未在第一時間發出警報。對此，南韓聯合參謀本部表示，「已事前認知發射徵兆、即時應對，在北韓（25日）下午4時從內陸向西海（黃海）發射數枚巡弋飛彈後，進行追蹤與監視。」

據悉，川普在宣誓就職美國總統第一天時，便稱呼北韓為「擁核國」（nuclear power），並表示金正恩一定很高興他能夠重返白宮。當地時間23日在美媒《福斯新聞》播放的專訪，川普更表示將計畫再度聯繫金正恩。