大罷免潮／被當議員練兵場　吳思瑤自信接戰嗆藍營策略「走嘸知路」

▲民進黨團幹事長吳思瑤。（圖／記者屠惠剛攝）



前言：民進黨立院黨團總召柯建銘已發出罷免「超甲級」動員，國民黨不畏戰，要反殺綠委精準打擊，農曆年後一場罷免大戰勢必風起雲湧。《ETtoday 新聞雲》25、26兩天推出「大罷免潮」專題，訪問被鎖定罷免的藍綠立委，聽聽他們如何迎戰。

記者杜冠霖／台北報導

新國會首個春節新年，朝野衝突暫歇，但兩個會期的針鋒相對佔盡新聞版面，其中，民進黨團幹事長吳思瑤始終站在第一線攻防，雖然打開知名度外，卻也成為國民黨鎖定目標、更要把罷免戰當作新生代的練兵場。對於這樣的罷免策略，吳思瑤接受《ETtoday新聞雲》專訪時直言，國民黨是如此訓練新生代年輕人，惡意攻擊抹黑才能拿到參政門票，實在可恥也悲哀。而2020年羅智強、楊植斗就曾經發動罷免吳思瑤，最後被士林北投鄉親猛轟，「走嘸知路（走不知道路），不要小看我的戰鬥力。」

吳思瑤長年耕耘教育、文化及性別議題，形象溫文儒雅，經營選區有穩定成績，在社群上更有一群堅定的年輕支持者，空戰、陸戰、議題戰都展現能力。但吳自接任黨團幹事長以來，始終站在朝野攻防第一線，更在黨團總召柯建銘病重開刀時期，一肩扛起國會戰場，吳思瑤的辛勞，黨內同仁看在眼裡、也為她抱屈，但節奏快速的政黨攻防卻已經讓她負傷累累。

藍營鎖定罷免吳思瑤的「地動刪瑤」，就是因為支持者對她仇恨值最高，但當了九年議員、九年立委的吳思瑤不畏戰，她強調，不分黨派服務的問政口碑，不是他們這些無厘頭抹黑攻擊就可以打敗，傷害國家的人要罷免守護國家的人，正當性何在？「就因為我是民進黨團幹事長，他們越罵越兇、不斷指責造謠等等，就是辯論不過我，自己說的每件事情都讓他們深深恐懼，無從辯護只能一直罵造謠。」

在總預算表決期間，吳思瑤整整兩天都舉著一個白板，上面寫著預算刪減的幅度跟影響，到受訪當天手還在痠，吳思瑤還原當場，她表示，自己舉牌說這項提案刪多少錢、有多少影響，國民黨只能在一旁罵造謠，覺得是造謠可以去提告，「告我啊！哪一個會成立？」吳直言，當國民黨罵吳思瑤有多大力，就證明他們有多怕吳思瑤的戰力，自己的論述事實俱在，他們無法反駁，「我沒在怕，歡迎，好膽你來，士林北投鄉親絕對做好準備。」

而國民黨鎖定吳思瑤罷免，北市黨部更直接派出有志投入議員選戰者「練兵」，包含前傅崐萁辦公室助理賴苡任、議員助理滿志剛及「憶事吳成」召集人劉思吟都已經投入罷免一役，會不會擔心讓罷免戰升溫？吳思瑤則是不以為然，她表示，這有什麼正當性？如果罷免一個專業立委，只為了下場選戰練兵，就是最好驗證他們政治意圖。

對於國民黨選戰策略，吳思瑤直言，搞罷免只是為了練兵、蹭吳思瑤讓這些人博知名度，國民黨是如此訓練新生代年輕人，惡意攻擊抹黑才能拿到參政門票，可恥、丟臉，政治何其慎重？國民黨培養年輕人從政居然不是為了對人民的承諾，而是如此教育接班的下一代。

吳從政資歷豐富，也培養不少子弟兵，包含板橋戴瑋姍、士林北投陳賢蔚、台中黃守達、桃園許家睿、嘉義市林煒軒等人，吳思瑤表示，這五位已經當上縣市議員，給予政治訓練、對於公共事務熱忱，自己每天以身作則，這是給他們的民主資產，因為我也是這樣被訓練出來，「反觀國民黨，居然是叫新生代抹黑、攻擊別人，發動罷免獲得聲量跟知名度，真的是可恥也悲哀，國民黨淪落至此嗎？」

吳思瑤分析，國民黨罷免策略是挑選區結構上比較有機會的，說她的票輸給張斯綱加上侯漢廷兩人，但選票哪有這樣算？自己第一屆是打敗丁守中、第二屆贏汪志冰更多，這區原本是偏藍選區，三腳督當然票會稀釋，自己拿47%，也贏張斯綱10%以上，他們應該思考，如果真的會贏，「為什麼投給侯漢廷的票不是灌給張斯綱？這種算法實在很好笑。」

議員投入罷免戰當作練兵場衝知名度。吳思瑤並非首次面對這樣的套路，吳表示，這些人自稱是公民團體，但2020年羅智強就曾經發動罷免我，當時是楊植斗想要選議員，跑來蹭我，一樣的招數，後來楊植斗也不是在士林北投選而是回大安，當時楊也是被士林北投鄉親猛轟，「走嘸知路（走不知道路），不要小看我的戰鬥力。」