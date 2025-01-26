旅宿不再提供一次性備品　春節出遊記得攜帶「也可向櫃台索取」

▲旅宿業者不再提供梳子、牙刷等一次性備品，民眾若忘記攜帶，仍可向櫃台索取。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

農曆春節是國旅旺季，環境部提醒民眾，今年元旦起，旅宿業已全面實施一次性用品管制新規，包括梳子、牙刷、牙膏、刮鬍刀、刮鬍泡、浴帽都不提供，若民眾出遊住宿，記得自行攜帶，要是入住時忘記攜帶，仍可向旅宿業櫃台免費索取，希望全民一起為減塑盡一份心力。

為回應全球減碳、減塑的需求，環境部公告從今年元旦起，觀光旅館、民宿等旅宿業者不得主動提供個人衛生用品，且必須調整備品配置。新法規要求旅宿業者，將小於180毫升的小瓶裝洗髮乳、潤髮乳、沐浴乳、乳液等4種液態盥洗及保養用品，改用大瓶裝方式提供；同時，梳子、牙刷、牙膏、刮鬍刀、刮鬍泡、浴帽等6種個人衛生用品不得主動提供，鼓勵消費者自備。

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由於春節期間也是國內旅遊旺季，環境部提醒國人，春節期間出遊自備個人衛生用品，衛生用品自己帶，住的舒適又自在；且新政策的推行，將有助於業者逐步轉型為更符合永續發展要求的商業模式，並為台灣的觀光業帶來更具競爭力的市場定位，吸引注重環保的國內外遊客。

對於旅宿業者從今年元旦起不再提供梳子等一次性備品，引發部分民眾抱怨業者是為了省錢或變相加價，環境部重申，這項政策每年可減少超過4.6億個小包裝旅宿用品，減碳約2500公噸，期盼藉此達成源頭減量，改善環境與減碳目標，並向世界展示台灣在環保領域努力與成果，並一起享受綠色旅行的魅力。

民眾若忘記攜帶一次性備品，環境部表示，仍可向旅宿業提出免費索取，業者也可販售。另外在旅宿業的附屬設施、服務設施、客房以外的經營設施陳列者不在此限，像是SPA、三溫暖、游泳池、按摩設施、健身房等。

▲環境部長彭啓明（左3）提醒，旅宿業者不再提供一次性備品，大家一起從源頭減塑。（圖／記者許敏溶攝）