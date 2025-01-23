嘉義以南14測站空品紅色警戒　環境部：春節連假還有一波

▲嘉義以南14測站空品紅色警戒，圖為高雄橋頭空品狀況。（圖／記者許敏溶翻攝）

記者許敏溶／台北報導

由於今（23日）中南部位於下風處，不少地區天空灰濛濛。截至中午12時為止，全台共有14個測站出現紅色警戒，主要集中在嘉義以南縣市。環境部提醒，今天中南部空品為橘色提醒至紅色警示等級，民眾外出要注意，預計明（24日）東北風持續增強，空品略微改善，為普通至橘色提醒等級。

環境部指出，今天東北季風逐漸增強，迎風面擴散條件轉佳，但中南部地區位於下風處，導致污染物持續累積，空氣品質為橘色提醒至紅色警示等級。環境部也提醒南部所有族群，因為紅色警戒而應減少在戶外活動，另外包括竹山、南投地區、金門地區等屬於橘色提醒區域，敏感族群應減少在戶外劇烈活動。

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根據環境部觀測資料，截至中午12時為止，全台共有14個測站出現紅色警戒，範圍從嘉義市到高雄林園，其中又以台南與高雄最多；另有14個測站空品為橘色提醒，也以彰化以南區域為主。

環境部表示，明天東北季風逐漸增強，環境風場仍為東北風，迎風面擴散條件佳，中南部位於下風處，污染物易累積。宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南空品區及馬祖、金門為「普通」等級；高屏空品區為「橘色提醒」等級，高屏局部地區短時間可能達紅色警示等級。

▲今天中南部空品不佳，嘉義以南14測站空品為紅色警戒，環境部提醒，春節連假還有一波。（圖／記者許敏溶翻攝）

此外，環境部提醒，春節連假期間，27日將有強烈大陸冷氣團或寒流南下，境外污染物可能伴隨影響台灣，空氣品質受氣象條件影響大，仍有較大不確定性，請民眾適時注意環境部發布空氣品質預警資訊、「環境即時通」APP或「環境資訊探索儀表板」查詢最新空氣品質變化，或透過「環境即時通」手機APP設定不同警戒值，加強自身防護，隨時留意空氣品質資訊。