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春節大掃除「4要原則」避雷　初一至初三停收垃圾

▲▼環境部公布春節期間各縣市垃圾收運時間，原則上初一到初三停收落色。（圖／記者許敏溶攝）

▲環境部提醒民眾，年前大掃除進行清潔與防治環境害蟲時，記得「4要」原則。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

農曆春節即將來臨，環境部提醒民眾，在清潔與防治環境害蟲時，記得「4要」原則，也就是「要對症、要合法、要時效、要識標」，應優先使用簡單、安全的非化學方法，僅在必要時選用合格的環境用藥。另提醒民眾，原則上全台初一到初三停收垃圾，全台春節期間收運垃圾時間與方式，請上官網查詢。

龍年邁入尾聲，民眾年前都會有大掃除習慣。環境部表示，清潔與整理是維護環境衛生的首要步驟，可有效預防害蟲滋生。若需使用環境用藥時，選購時請遵循安全用藥，記得「要對症、要合法、要時效、要識標」等4要原則，並可上環境部網站，查詢合法登記的環境衛生用藥。

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環境部說明，「要對症」表示要對症選藥，根據實際需求選擇殺菌、消毒效果明確產品。「要合法」則是選擇認證合法產品，確認外包裝是否具備「環部/署衛製字」或「環部/署衛輸字」許可證號。「要時效」則是檢查產品製造日期及有效期限，避免使用過期藥品。「要識標」則是依據產品外包裝的說明正確操作，保障使用效果與安全。

另外農曆春節假期，不少民眾選擇出國旅遊，環境部提醒，若是從國外攜帶少量的環境用藥，只能自己使用，切記不要上網廣告、販售環境用藥，否則將處以6萬至30萬元罰鍰。

環境部也請民眾遵循環藥廣告「3不」政策，包含「不刊登」，未取得環境用藥許可證照不上網廣告販售；「不亂買」，不買來路不明且無環境部核准字號之環境用藥；「不推薦」，不在社群網路廣告推薦宣稱殺蟲或防蟲等效能的環境用藥。

▲▼環境部公布春節期間各縣市垃圾收運時間，原則上初一到初三停收落色。（圖／記者許敏溶攝）

▲環境部提醒民眾，春節期間，原則初一到初三停收垃圾。（圖／記者許敏溶攝）

此外，民眾打掃後會需要丟垃圾，環境部指出，垃圾停止收運從除夕當天下午到初三，2月1日初四起陸續恢復正常收運，其中台中市春節期間垃圾收運不打烊，新北市考量民眾需求，設置70處定點收運垃圾。民眾在大掃除期間清出的大型家具或床墊，可依照當地環保機關或公所清潔隊公告回收事項、清運方式與時間，妥善交給清潔隊。

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