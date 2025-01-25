2026重返政界？被點名征戰高雄、花蓮　趙天麟：沒有任何念想

▲前民進黨立委趙天麟。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

前民進黨立委趙天麟2023年因捲入桃色風波，退出立委選舉，日前有媒體報導可能參選高雄市議員復出，今（25日）更有媒體報導指出，趙天麟將回到故鄉花蓮重起爐灶，對決傅崐萁代理人。對此，趙天麟僅回應，自己很認真平靜的執教、從事商務活動，在幕後協助著從政夥伴實現夢想，除此之外沒有任何念想，更遑論什麼動向了，任何未經他親口說出的「動向」，一笑置之即可。

趙天麟2023年捲入桃色風波退選後，轉往商界及學界發展，行事低調少參與政治活動。日前有媒體報導指出，趙天麟有意參選前鎮、小港區議員後再拚議長，重選議員返回高雄政壇。現又有媒體報導指出，趙天麟將回歸故里花蓮，對決傅崐萁代理人、經營艱困選區重起爐灶。

對此，趙天麟回應，剛帶兒子們從柴山登山回來，打開手機又看到一則所謂我「未來動向」的新聞。自己很認真平靜的執教、從事商務活動，在幕後協助著從政夥伴實現夢想，除此之外沒有任何念想，更遑論什麼動向了。

趙天麟坦言，不太想一直對「空穴來風」的猜想回應，如果有對馬拉松運動的討論，或是有什麼跟我現在工作有關的商機，歡迎多多交流；其他任何未經他親口說出的「動向」，一笑置之即可。

