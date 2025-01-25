這隻貔貅咬到4.3億！彩券行白天幫牠洗香香　晚上就中大樂透頭獎

▲台中烏日旺伯彩券行開出大樂透頭獎4.3億。（圖／旺伯彩券行提供）



記者許權毅／台中報導

大樂透頭獎4.3億在台中烏日「旺伯彩券行」開出，終止41期連槓。彩券行楊老闆透露，昨（24）日才替店內招財的貔貅用陰陽水清理乾淨，沒想到晚上就開出大獎，實在讓人太驚喜，至於幸運兒可能是誰？店家表示實在難以推估，人實在太多了。

大樂透4.32億昨晚一注獨得，獎落台中市烏日區烏日里新興路608號「旺伯彩券行」，這是第5屆大樂透截至目前最高單注頭獎獎金。台彩開出第114000007期大樂透，獎號由小到大依序為06、22、23、30、36、37，特別號13。

[廣告]請繼續往下閱讀...

旺伯彩券行位在烏日區新興路上，附近就是火車站、高鐵站，人潮南來北往，至於幸運兒是當地人，還是外地來的旅遊民眾？附近民眾猜測表示都有可能。

楊老闆表示，昨晚第一時間透過官網得知店內中頭獎，第一時間就出門放鞭炮慶祝，再貼上慶祝紅榜，今早許多老客人得知，也紛紛上門添喜氣，來客數也慢慢有增加的趨勢，買氣強強滾。

▲店家昨日才替招財貔貅清理乾淨，結果同晚中了頭獎。（圖／旺伯彩券行提供）



店家表示，馬上就要過年了，也才在打掃店面，昨日才用陰陽水（煮開的開水與冷水混和），替店內招財的貔貅清理乾淨，沒想到同晚就開出的大獎，相當開心。