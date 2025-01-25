縣長隨扈變惡霸！闖醫院喊「殺人加倍奉還」攻擊9醫護　判刑8月

▲台中一名向男去年攻擊平等澄清醫院9名醫護人員，判8月徒刑。（圖／記者許權毅翻攝）



記者許權毅／台中報導

台中向姓男子曾擔任前台中縣長黃仲生的隨扈，但他後來捲入多起刑事案件，離開警界，去年5月他疑因不滿遭資遣，闖入曾任職的平等澄清醫院，失控攻擊9名醫護人員，甚至恐嚇「要殺人、要你死」等語，被依傷害、恐嚇公眾判8月徒刑，監護2年。

向男曾任職台中警界，於保安隊服務，還擔任過前縣長黃仲生的隨扈；2006年，向男因為捲入暴力討債集團案，涉嫌提供資料給該集團，因此遭免職。向男低調改名，卻多次捲入刑事案件，先是犯下傷害、竊盜案，還曾持刀追著鹽酥雞攤老闆，從縣長隨扈變成地方頭痛人物。

去年5月29日，向男想起原先在平等澄清醫院擔任保全，卻遭醫院資遣一事，心生不滿到總務室向禇姓主任抱怨，見其他員工前來支援，認為遭到包圍，持酒精消毒液砸人，並導致醫院玻璃碎裂，禇姓主任甚至遭毆打一拳。

向男不罷休，走到醫院一樓咆哮，隨意丟擲壓克力公告版，朝一名批價工作人員說：「你跟你老婆最好3個月內離開台中，不然讓你們好看。」並向急診室醫護說：「當時你們如何對待我，我現在要加倍奉還。」護理長跟護理師原先正在替病人打針、安裝呼吸器，趕緊上前阻擋，卻被恐嚇「要殺人、要你死！」

檢警追查，向男情緒不穩，但未規律看診服藥；地院認為，經鑑定認定向男有辨識行為能力顯著下降，依刑法得以減刑，依傷害、恐嚇公眾罪分別判處5月、4月徒刑，合併應執行8月，可易科罰金，執行完畢後令入適當處所，施以監護2年。