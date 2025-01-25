慰問救災辛勞　南消局長偕消友會慰勞0121楠西震災出勤消防人員

▲台南市消防局局長李明峯及消友會第二辦事處處長胡正德，25日上午專程到玉井分隊駐地慰勞楠西、玉井及南化等分隊的消防人員。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

嘉義大埔21日凌晨發生芮氏規模6.4極淺層地震，造成楠西、玉井部分區域損害，為表達對辛勤救援人員的感謝，消防局長李明峯及消友會第二辦事處處長胡正德，25日上午專程到玉井分隊駐地慰勞楠西、玉井及南化等分隊消防人員，對現場的警消人員表示崇高的敬意，胡處長個人另頒發慰勞金共計14萬元感謝辛勞。

台南市消防局第二大隊在災害發生後，接獲楠西區民族路有民宅發生倒塌，2大1小受困，立即展開救援行動，並成功救出。統計楠西區所有救援行動中，成功救出15人，並將3人送醫治療。另於玉井區某棟大樓也因結構受損，進行了緊急疏散，共計17人安全撤離。

市長黃偉哲表示：「此次地震災情雖然帶來挑戰，但我們的消防及各救災單位在第一時間快速反應，積極投入救援，保障市民安全。對於每一位參與救援的同仁，我要致以最深的敬意與感謝。市府將持續提供資源，支持各項救災工作。」

消防局局長李明峯指出：「此次地震發生後，消防局全體人員迅速投入救災行動，尤其是在楠西及玉井等地，成功營救了多名受困民眾。感謝各單位的協同合作，我們會繼續堅守崗位，守護市民的生命安全。於此，也感謝胡處長的鼎力相挺，做為我們消防局的強力後盾。」

消友會第二辦事處處長胡正德表示：「面對災情，我們的消防同仁無畏無懼，堅守一線，充分展現了勇氣與專業。作為消友會的處長，我們深感榮幸能與消防局並肩作戰，也感謝所有救災人員的付出。」