台南楠西鹿陶洋現勘積極爭取修復經費　儘速推動楠西江家聚落建築群災後修復

▲0121嘉義大埔地震造成台南楠西區的鹿陶洋江家古厝建築群皆受地震衝擊，台南市文資處成立災緊急應變小組，並於22、23日連續2日分批邀集文資委員到場現勘。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

0121嘉義大埔地震造成台南市玉井、楠西等淺山沿線各區嚴重受損，位於楠西區的鹿陶洋江家古厝建築群，包括歷史建築「鹿陶洋江家宗祠」及「鹿陶洋江家聚落」之部分建築皆受地震衝擊。

台南市文資處21日下午即派員至現場，會同住戶江文俊先生進行首次現勘，同時依文化資產保存法規定成立災緊急應變小組，並於22、23日連續2日分批邀集文資委員到場現勘。

台南市文資處表示，22日下午由台南市客家委員會陳新裕主委、議員周奕齊夫婦、陳亭妃陳怡珍服務處蔡秘書、鹿田里里長黃漢威、江家祭祀公業總幹事以及文資委員、台南市文資防護專業服務中心共同現勘；23日下午文資處再次邀集3位文資委員共赴楠西鹿陶洋江家古厝建築群現場勘查，文化部文化資產局亦指派廖晉廷科長一同出席。

綜合委員現場勘查結果，主要損壞發生的原因皆因地震力作用造成屋面瓦壟的瓦片滑脫錯位、瓦頭及瓦片墜落；隔間的編竹夾泥牆木作錯開至面塗剝落，白灰牆面龜裂、崩落；磚造構造出現斜向裂縫、牆面轉角處開裂等損壞。目前修復工作可分為瓦作、泥作、木作三大工種，並依照損壞等級程度劃分，較輕微者可採用緊急雇工購料方式進行小型修繕，儘速推動建築群的災後復原；然受損較重者則需要先進行緊急加固，以避免損壞加劇，並同步安排完整修復流程後進行施作。

文資處表示，目前已將江家古厝的災情狀況通報文化部，爭取文資建物的災後復建；亦在台南市客家委員會的協助下，由文資處提案全力爭取中央客委會的經費挹注，期在中央與地方跨部會的合作下，能以最快速度完成江家古厝建築群的修復工作。

台南市文化局代理局長林韋旭強調，鹿陶洋江家古厝建築群不僅是臺南市珍貴的客家族群聚落，更是國內少見的大型單姓傳統聚落，建築群規模龐大且保存狀況良好，在約3.5公頃的聚落範圍內，有著逾百年歷史的土角厝、竹編厝，也有日治時期興建的紅磚、洗石子老屋，江家古厝建築群建築型態、風格多元，幾可譽為台灣重要的建築博物館，更是台灣近300年淺山客家農村地區變遷的縮影與見證。近20餘年來，江家古厝建築群雖曾遭遇數次大地震而受損，然每次皆能在政府與地方共同協力之下順利完成修復，這次因0121嘉義大埔地震再次造成聚落內多處建築受損，但台南市政府團隊必定會全力以赴，儘速推動災後復原。