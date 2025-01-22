關門逃生有保障　南消六大隊宣導民宅安裝住警器

▲台南市北區大興街226巷一處4樓RC民宅發生火警，屋主一家發現火災後隨即做關門動作並前往鄰棟二樓進行逃生，二樓處也因關門得宜，火勢未向上延燒及煙燻的狀況。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市北區大興街226巷一處4樓RC民宅發生火警，消防局受報後隨即出動13車28人前往救災，火勢在救災人員積極救下於15分內迅速撲滅，屋主一家發現火災後隨即做關門動作並前往鄰棟二樓進行逃生，好險消防人員搶救迅速，除燒損外幸無人傷亡，二樓處也因為關門得宜，火勢未向上延燒及煙燻的狀況。

消防人員亦發現該建築物，未安裝住宅用火災警報器，消防人員即於救災後，立即宣導屋內需安裝住宅型警報器，以防不測。

消防局局長李明峯表示，當發現房間外起火，且已有大量濃煙無法逃生時，應立即關閉房門，避免濃煙竄入，並以衣物或棉被將門縫塞住；若房間內有對外開口，應將開口打開，同時向119報案，並說明受困位置等待救援。民眾在面對高溫、高熱、濃煙密佈的火災現場，往往會驚惶失措，因此平日應勘查逃生避難動線、確認有無兩個出口，熟記「火災『關門』保命法」，讓正確觀念保護自己和家人的生命安全。

市長黃偉哲表示，台南市老舊公寓、透天厝為數眾多，該類建築特性大多未設有消防安全設備來保護住家安全，所以呼籲居住於此類建築物的市民朋友，應自行安裝住警器，藉由火災初期偵測濃煙、高溫，發出警報的功能來爭取應變與逃生的時間，以降低火災傷亡。