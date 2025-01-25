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民進黨執政一片蒼白！　黃國昌批只剩覆議、釋憲兩招

▲▼民眾黨代理主席黃國昌迪化街發紅包。（圖／民眾黨提供）

▲民眾黨代理主席黃國昌迪化街發紅包。（圖／民眾黨提供）

記者陳家祥／台北報導

立法院昨（24日）傍晚送出《公職人員選舉罷免法》修正案，考量修正條文有窒礙難行之處，行政院長卓榮泰隨即召開臨時院會通過覆議案。對此，民眾黨代理主席黃國昌今（25日）上午受訪表示，民進黨執政只剩提覆議、釋憲這兩招，並批評卓榮泰手握2.9兆預算，若還不知道怎麼施政，應該知所進退，自己請辭下台。

黃國昌表示，請卓榮泰不要造謠，送出法案的是立法院，什麼時候變成民眾黨送出法案？一個行政院長連這種國家基本憲政的規定都搞不清楚，「容我再強調一次，昨天送出法案的單位是立法院，不是民眾黨」，行政院長帶頭造謠、散播錯誤法治觀念到這樣的程度，只能說令人非常非常遺憾。

黃國昌直言，卓榮泰與其現在利用行政院當成認知作戰的中心，下令各部會鋪天蓋地散播假訊息，「我要奉勸卓榮泰院長，如果當你手上握有2.9兆預算，你還不知道怎麼施政的話，卓榮泰院長應該知所進退，自己請辭下台」。

「從賴清德總統、卓榮泰院長上任到現在，相信一個非常清楚的事實是，民進黨執政繳出來的成績單，一片蒼白。」黃國昌直言，人民看到民進黨只剩下兩招，第一招是提覆議，第二招是聲請憲法法庭解釋，除了覆議就是釋憲，沒有別招了。

黃國昌說，這次卓榮泰針對選罷法提出覆議，已經是卓榮泰內閣第三次提出覆議，「我們呼籲，這次覆議行政院長再遭立法院否決後，請卓榮泰自己辭職下台」，因為個人的無能、個人的怠惰，除了覆議也不知道能做什麼其他事情，讓整個國家整體施政產生重大延滯。

黃國昌重申，如果手上握有2.9兆預算還不知道怎麼施政，還在行政院成立假訊息散播中心，「真的，卓榮泰院長下台，換一個更有能力的，才是台灣之福才是百姓之福」。

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