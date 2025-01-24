桃園竹圍、永安漁港春節9天連假不打烊　市府教你挑海鮮

▲桃園市農業局提醒，年假9天連假竹圍、永安漁港漁市不打烊，讓民眾採購年貨有充裕時間，圖為竹圍漁港攤商。（圖／市府農業局提供）

記者沈繼昌／桃園報導

農曆春節將屆，桃園市農業局貼心提醒，喜歡海鮮民眾若欲採購象徵吉祥的白鯧、鯛魚、白蝦等可就近在大園區竹圍漁港魚貨直銷中心及新屋區永安漁港觀光漁市」選購高品質漁獲，農業局局長陳冠義指出，春節連假除了除夕下午僅提前至下午3點打烊外，其餘9天假期都不打烊，讓民眾採買年節魚貨產品能更充足且順暢平穩。

再過幾天就是農曆春節連假了，年貨準備好了沒，桃園市農業局推薦，過年圍爐餐桌上海鮮魚貨是不可少的年菜，大園區竹圍漁港魚貨直銷中心、新屋區永安漁港觀光漁市提供穩定高品質漁獲，從小年夜開始到農曆正月初五共9天都不打烊，眾多攤位提供採買民眾挑選比價。

桃園市農業局長陳冠義表示，為迎接農曆新年到來，竹圍漁港魚貨直銷中心」與永安漁港觀光漁市的魚貨業者，已準備增加魚貨產品供應量，從1月25日至2月2日春節期間一路開門營業，讓民眾採買年節魚貨產品能更加充足且順暢

平穩。

▲春節年假9天連假新屋區永安漁港漁市不打烊，圖為永安漁港觀光魚市。（圖／市府農業局提供）

海鮮年貨要怎挑選與存放，陳冠義強調，一般而言，不少家庭為提早備貨，通常會先行採買新鮮漁獲提早冷凍起來，但有分種類的，如魚類海鮮，建議採買前請攤販進行三清（去鱗、去鰓、去內臟）以維持品質，以真空包裝冷凍為上，但部分攤販跟家庭可能沒有真空設備，建議以保鮮袋包覆後再行冷凍，鯧魚、鯛魚類都非常適合當作圍爐吉祥菜。此外，蝦類則建議直接購買活體或是活凍商品，活體蝦以體色深有活力較佳，白蝦川燙就是最好的年節應景菜，象徵紅紅火火；貝類就比較麻煩，貝類包含生鮮鮑魚以現場活體購買為主，或是煮熟殺青後再行冷凍，不過桃園兩漁港的直銷中心與漁市春節期間皆正常營業，有需求民眾可隨時前往漁港採購最新鮮的優質漁獲，選購自己喜愛的海鮮年貨，直銷中心與漁市也有不少海鮮乾貨零食，越吃越涮嘴，選購適合自己心儀海鮮年貨。

「竹圍漁港魚貨直銷中心」營業時間：8：00~18：00（一樓魚貨）；10：00~18：00（二樓熟食）。

「永安漁港觀光漁市」營業時間：8：00~20：00，除夕提早至15：00休息。