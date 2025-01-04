迎新春嚐山珍海味　新北推農創年節好禮暖心上架

▲新北市農業局嚴選多款山珍海味及農特產品，送禮自用兩相宜。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

隨著農曆新年將至，新北市政府農業局精選多款山珍海味及農特產品，無論是送禮或自用都十分合適，邀請民眾以實際行動支持在地農創品牌。

貢寮鮑名揚四海 海葡萄添創意

來自貢寮區的「鮮物本舖」以半開放式天然海水養殖場出產的貢寮鮑，因其肉質鮮嫩、口感Q彈，深受消費者喜愛。負責人李勝興堅持全程無藥物與化學添加，確保高品質，讓貢寮鮑成為年節餐桌上的必備美味。此外，鮮物本舖還推出創意海味禮盒，包括以自家產海葡萄製成的海葡萄波波麵，將昔日需出國才品嚐到的海葡萄帶入日常生活，充滿濃濃的在地風情。

▲「鮮物本舖」推出自家所產海葡萄製成的海葡萄波波麵禮盒。

坪林百年茶香 青年茶人展新風貌

有「包種茶鄉」美譽的坪林區，由坪林青年茶業發展協會的20位返鄉青農以創新理念傳承百年製茶工藝，推出多款新春茶禮。協會理事長鄭祐昇表示，坪林文山包種茶擁有淡雅花香與鮮爽甘醇的口感，特別推出的「茶青為你挑·坪林文山包種」禮盒，更榮獲2024日本綠茶協會世界綠茶大賽肯定。喝上一口坪林好茶，彷彿置身茶山，感受純淨甘醇的滋味。

三峽茗茶傳承六代 蜜香紅茶醉人心

三峽區的「三峽茗茶祥興行」由第六代茶師周玉成親自掌舵，每道製茶工序皆以有機友善方式完成。為迎接新春佳節，祥興行推出的「寓見初茶禮盒」內含榮獲比利時iTQi三星獎的蜜香紅茶，其茶香果香層次分明，由青心柑仔茶品種經小綠葉蟬叮咬後製成，是結合三峽傳統與創新工藝的茶中精品，成為送禮的絕佳選擇。

▲祥興行為迎接新春佳節，推出「寓見初茶禮盒」。

新北市農業局表示，農業局長期協助在地農創團隊開發特色禮盒，開創產品新通路，地方團隊長期於在地深耕，吸引人口返鄉帶動農漁村經濟，達到農業創生的目標。新北市擁有豐富特色農產，除上述三種農特產品，還有像是內含黑木耳露、石碇菇菇及石碇靈芝的「螢火蟲書屋禮盒」，雙溪及瑞芳區的新鮮山藥禮盒。

▲坪林青年茶業發展協會推出多款禮盒供民眾選擇。