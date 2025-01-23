2025中台灣元宵燈會　「海洋奇幻」燈區亮相

▲台中市農業局今天揭曉海洋奇幻燈區，是以「永續海洋奇幻冒險」為主題，並呼應「保護海洋生態」目標及理念。（圖／記者游瓊華翻攝）



記者游瓊華／台中報導

2025中台灣元宵燈會將於2月8日至23日一連16天在台中市中央公園開展，台中市農業局今(23)日舉辦亮相記者會，由農業局長張敬昌揭曉今年燈區亮點，是以「永續海洋奇幻冒險」為主題，並呼應聯合國永續發展目標SDG14「保護海洋生態」目標及理念，融合奇幻元素與主題故事性，期待為賞燈民眾帶來獨特的賞燈體驗。

張敬昌表示，今年「永續海洋奇幻冒險」燈區設計多樣海洋環境及豐富多元的主題燈組，以冒險探索貫穿主線，邀請賞燈者進入場域後展開冒險旅程，過程中除可認識海洋美好一面，也可了解海洋污染現況，進一步增加海洋生物知識及海洋保護知識等。

農業局指出，燈區範圍約長300公尺，除11組特色燈組之外，還有搭配奇幻太陽月神燈組的「璀璨花園」區域；以寶特瓶及燈光設計製作，呈現波光粼粼視覺效果的「閃光塑林」區域；照顧燈區內較暗草坡環境及樹林區域，佈置超過100公尺的「炫彩波浪」區域；呈現豐富感官效果的「染色秘境」區域；還有搭配海靈智者美人魚燈組、光舞騎士海馬燈組的「奇幻流星」區域，並利用大量藍色流星燈串，打造海洋森林氛圍。

此外，在公廁旁草地也特別佈置多顆炫彩光球，並搭配深海幽靈鮟鱇魚燈組，充滿奇幻浪漫感受的「魔幻粉紅浪」區域；以及搭配冰晶守護者北極熊燈組，營造極地氛圍並與星空相互輝映的「奇幻藍冰」區域。