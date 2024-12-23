抓一隻賺250元！高雄培訓「獵龍」達人　開辦綠鬣蜥捕捉訓練班

▲高雄開辦綠鬣蜥捕捉訓練班。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

綠鬣蜥是外來種爬蟲類，因人為棄養於野外形成入侵族群，數量年年攀升引發生態危機，高市府農業局訂於12月30日開辦綠鬣蜥捕捉訓練班，招收100個名額，並於12月26日上午9時於網路開放報名，歡迎年滿18歲設籍本市有意願的民眾報名參加。

農業部林業暨自然保育署今年11月22日邀集地方政府、學者及民間專家召開綠鬣蜥移除精進策略會議，達成共識開放經完成受訓民眾參與移除綠鬣蜥並給予獎勵。依據農業部發布綠鬣蜥移除策略，完成受訓參與移除的民眾將發給成蜥（吻肛長含30公分以上）每隻250元、未達30公分每隻100元獎勵。

▲高雄培訓「獵龍」達人，開辦綠鬣蜥捕捉訓練班。（圖／記者賴文萱翻攝）

除現金外亦可提供等值之禮券或農產品，高市府農業局因為民眾詢問踴躍，決定提前於今年底開辦第1場訓練，後續將視報名情形於明年初陸續加開課程。

這次訓練對象為「設籍高雄且年滿18歲之一般民眾」，授課內容包括：綠鬣蜥生態習性與棲息環境介紹、綠鬣蜥保定與安全移除作業以及人道處理原則等，通過訓練的學員，日後需依「外來入侵種綠鬣蜥移除指引」所建議之移除工具，如長竿加套索、彈弓加魚標等執行綠鬣蜥移除工作。

▲抓一隻賺250元！高雄開辦綠鬣蜥捕捉訓練班。（圖／記者賴文萱翻攝）

「113年高雄市外來入侵種綠鬣蜥捕捉訓練課程」於12月26日上午9時起開放網路線上報名（報名網址 https://forms.gle/BBWxqTGNGC9N68aPA），額滿即止。上課地點位於高雄市鳳山區，歡迎設籍高雄市且年滿18歲之市民報名參加，本次開放名額為100名，報名額滿即止，錄取名單於報名額滿截止後公布於農業局官網。

農業局再次呼籲，綠鬣蜥因為外型特殊，成蜥似小恐龍常讓部分民眾心生恐懼，其實綠鬣蜥是草食性動物，生性膽小不會主動攻擊人，且綠鬣蜥係「吃素ㄟ」，目前本市尚無綠鬣蜥攻擊咬人的通報案件，民眾看見綠鬣蜥不用慌張，可通報1999由農業局派員移除。