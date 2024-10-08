黑白大廚正夯　蔡宗豪請農業局結合廚藝大賽行銷農產品

▲台南市議員蔡宗豪，請農業局結合廚藝大賽行銷農產品。（圖／記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

各地拚創意行銷，結合在地特色帶動經濟發展，國民黨台南市議員蔡宗豪7日及8日，分別針對購物節投入經費及成效、農產品結合廚藝大賽行銷向經發局及農業局質詢。

蔡宗豪表示，舉辦購物節大家都會想到台中，台南購物節雖然舉辦已久卻缺發亮點，投入的經費更是與台中相差30多倍。反映在發票登入金額上，台中購物節帶動超強買氣金額達300多億台南僅80億。經發局長表示，台南購物節的CP值較高。

蔡宗豪認為，經費其實並非重點，重點是如何用創意抓住民眾的目光，才能真正的刺激買氣帶動經濟。也提到，台南有許多特色店家值得推廣，尤其是中西區北區的咖啡廳。近年來，年輕人發展出一項活動叫做跑咖，藉由享受咖啡及甜點，度過周末。台南許多咖啡廳除了咖啡好喝甜點好吃外，結合特色老宅發展出文青咖啡廳，經發局應該跟上流行趨勢結合在地特色拚商圈發展。經發局回應，會評估並研議。

蔡宗豪向農業局質詢時，更提到最近超夯的韓國實境節目「黑白大廚」。台南即將要舉辦「2024台南美食之都國際廚藝挑戰賽」，農業局應搭上這波熱潮，台南有很多農產品都非常優質，藉此機會推廣台南的農產品。讓在地食材入菜，將農產品宣傳結合廚藝挑戰賽。比如說，得獎選手的菜色，運用哪些在地食材可以做個貼紙標章，讓農產品在通路販售的時候讓消費者注意到，進而增加台南農產品的曝光度。

蔡宗豪呼籲，市府對於行銷不該安逸於現狀。應該不斷精益求精，跟上大環境的脈動，找到屬於台南的特色並精準行銷。舉辦活動不該流於形式，否則花再多錢推廣都是白費工夫。