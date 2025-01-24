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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

酸民進黨爽8年由奢返儉難　張啓楷：勿再哭天搶地「喊窮」

▲▼民眾黨第三屆第一次黨員代表大會，張啟楷。（圖／記者周宸亘攝）

▲民眾黨立委張啟楷。（圖／記者周宸亘攝）

記者陳家祥／台北報導

114年度總預算日前三讀通過，大砍2075億讓中央政府機關大喊吃不消。民眾黨立委張啓楷今（24日）批評，「有政府，會牽拖」，與其整天怪藍怪白、狂做圖卡發聲，何不反求諸己、開源節流，免得讓民眾產生「情勒巨嬰」的負面觀感。

張啓楷表示，果真是「由儉入奢易，由奢返儉難」，經刪凍後114年中央政府總預算數2兆9248億，仍然比113年的2兆8519億為高，蔡英文可以，賴清德為什麼不可以？如同網友所說，過去8年「民進黨真的爽太久」，如果蔡英文交棒給賴清德的那輛執政車子不會開，被凍砍個預算就集體跳腳，群起造謠和威脅，那就換人開吧。

張啓楷提到，美國總統川普重返白宮後馬上檢討政府效率、聯邦政府預算，看看川普想想自己。民進黨只知指責在野黨嚴審預算，卻不去檢討錯誤的能源政策，甚至情勒全民，不給糖就搗蛋，影響所及，才捨去乾淨便宜的核能，買比較貴的再生能源，所謂「錯誤的政策，比貪污更可怕」，憑什麼要全民替它背書買單？

張啓楷認為，經濟部和賴清德政府確實應該向國人道歉，但並不是推諉塞責式的道歉，而是真心檢討，仔細審視這些年來所浮編揮霍掉的民脂民膏。

張啓楷強調，都快過年了，政府高層帶頭哭天搶地「喊窮」，個個像「鬥雞」一樣鼓動民粹、情勒老百姓，不要讓民眾心頭沉重歹過年。

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