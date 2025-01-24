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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

嘆民眾黨主席之爭不公平　蔡壁如喊話「別上演宮鬥戲碼、英雄主義」

▲▼台灣民眾黨主席柯文哲參加蔡壁如立委參選人台中大甲服務處座談會。（圖／民眾黨提供）

▲前民眾黨主席柯文哲、前立委蔡壁如。（圖／民眾黨提供）

記者郭運興／台北報導

民眾黨主席選舉如火如荼，由代理主席黃國昌對上前立委蔡壁如，將於2月15日登場。對此，蔡壁如今（24日）表示，這次黨主席補選過程，目睹了許多不公平、不透明的現象，民主政治非量身定做的規則，如果黨內選舉被外界質疑缺乏公正，那又如何向社會證明民眾黨具有公平正義 DNA 的政黨？作為候選人，相信領袖核心特質是包容異己、拒絕讒言，而不是上演宮廷鬥爭戲碼與個人英雄主義，開大門、走大路，才是民主政治的基本立場。

蔡壁如表示，各位關心台灣民眾黨的朋友們，在這次黨主席補選的過程中，他們目睹了許多不公平、不透明的現象，這不僅是對參選人的挑戰，更是對整個民眾黨核心價值的嚴峻考驗，作為一個肩負改革使命的政黨，他們必須捍衛民主政治的基本立場，那就是「開大門、走大路」。

蔡壁如提到「以制度為基石，拒絕量身定做」，近來因為她參與黨主席補選，外界再度提到「民眾黨之母」的稱號，並將她與本黨立法院總召黃國昌委員並列討論，誰才是柯文哲主席的「傳人」。首先，對於「民眾黨之母」的稱呼，她受不起，但蔡壁如關心與在意的，是黨的制度是否能真正健全、透明，讓每一位黨員都能感受到公平與正義。

蔡壁如認為，民主政治的核心在於制度，而非量身定做的規則，如果他們的黨內選舉被外界質疑缺乏公正，那麼又如何向社會證明台灣民眾黨是一個具有公平正義 DNA 的政黨？一個政黨若無法在內部落實公平正義，又憑何說服選民相信他們能在更大的舞台上實踐這些價值？

接著，蔡壁如談到「忠誠與奉獻，檢驗真正的『傳人』」，她表示，對於任何批評，虛心接受，然而，若論對創黨主席柯文哲醫師的忠誠，她自信無人出其右，疾風知勁草，板蕩識忠臣，她蔡壁如在民眾黨需要拓展基盤之際，選擇蹲點台中海線，扎根基層，深耕地方；當黨遭遇司法壓力與政治迫害時，毫無退縮，一路堅守。

蔡壁如直言，這場黨內選舉不僅是在檢驗參選人的政治能力，更是在檢驗民眾黨能否秉持公平、公正的原則運作，作為候選人，她相信一位領袖的核心特質應該是包容異己、拒絕讒言，並以大局為重，而不是在小圈圈內剛愎自用，上演宮廷鬥爭戲碼與個人英雄主義，唯有走正道才能行遠路，民眾黨也才能真正成為台灣社會的改革與進步的力量。

蔡壁如說，「勇敢迎接挑戰，捍衛民主信念」，政黨的一舉一動，都必須謹慎而行，尤其是黨主席選舉，他們不能讓黨內選舉出現不公、不義的重大瑕疵，這會引爆台灣人民對民眾黨產生信任危機。

蔡壁如再說，政治從來不是一條平坦的道路，而是一條充滿挑戰的旅程，他們必須堅信，只有通過堅持公平正義、深耕基層，才能贏得人民的信任與支持，這次黨主席選舉，是民眾黨的一次重大考驗，也是向社會展現改革決心的契機。

最後，蔡壁如呼籲，所有黨內同志，他們不僅要為選舉而努力，更要為捍衛民主價值而奮鬥，讓他們一起攜手，打造一個透明、公正、具有制度保障的民眾黨，讓每一位支持者都能感到驕傲。

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