嘆民眾黨主席之爭不公平　蔡壁如喊話「別上演宮鬥戲碼、英雄主義」

▲前民眾黨主席柯文哲、前立委蔡壁如。（圖／民眾黨提供）

記者郭運興／台北報導

民眾黨主席選舉如火如荼，由代理主席黃國昌對上前立委蔡壁如，將於2月15日登場。對此，蔡壁如今（24日）表示，這次黨主席補選過程，目睹了許多不公平、不透明的現象，民主政治非量身定做的規則，如果黨內選舉被外界質疑缺乏公正，那又如何向社會證明民眾黨具有公平正義 DNA 的政黨？作為候選人，相信領袖核心特質是包容異己、拒絕讒言，而不是上演宮廷鬥爭戲碼與個人英雄主義，開大門、走大路，才是民主政治的基本立場。



蔡壁如表示，各位關心台灣民眾黨的朋友們，在這次黨主席補選的過程中，他們目睹了許多不公平、不透明的現象，這不僅是對參選人的挑戰，更是對整個民眾黨核心價值的嚴峻考驗，作為一個肩負改革使命的政黨，他們必須捍衛民主政治的基本立場，那就是「開大門、走大路」。

蔡壁如提到「以制度為基石，拒絕量身定做」，近來因為她參與黨主席補選，外界再度提到「民眾黨之母」的稱號，並將她與本黨立法院總召黃國昌委員並列討論，誰才是柯文哲主席的「傳人」。首先，對於「民眾黨之母」的稱呼，她受不起，但蔡壁如關心與在意的，是黨的制度是否能真正健全、透明，讓每一位黨員都能感受到公平與正義。

蔡壁如認為，民主政治的核心在於制度，而非量身定做的規則，如果他們的黨內選舉被外界質疑缺乏公正，那麼又如何向社會證明台灣民眾黨是一個具有公平正義 DNA 的政黨？一個政黨若無法在內部落實公平正義，又憑何說服選民相信他們能在更大的舞台上實踐這些價值？

接著，蔡壁如談到「忠誠與奉獻，檢驗真正的『傳人』」，她表示，對於任何批評，虛心接受，然而，若論對創黨主席柯文哲醫師的忠誠，她自信無人出其右，疾風知勁草，板蕩識忠臣，她蔡壁如在民眾黨需要拓展基盤之際，選擇蹲點台中海線，扎根基層，深耕地方；當黨遭遇司法壓力與政治迫害時，毫無退縮，一路堅守。

蔡壁如直言，這場黨內選舉不僅是在檢驗參選人的政治能力，更是在檢驗民眾黨能否秉持公平、公正的原則運作，作為候選人，她相信一位領袖的核心特質應該是包容異己、拒絕讒言，並以大局為重，而不是在小圈圈內剛愎自用，上演宮廷鬥爭戲碼與個人英雄主義，唯有走正道才能行遠路，民眾黨也才能真正成為台灣社會的改革與進步的力量。

蔡壁如說，「勇敢迎接挑戰，捍衛民主信念」，政黨的一舉一動，都必須謹慎而行，尤其是黨主席選舉，他們不能讓黨內選舉出現不公、不義的重大瑕疵，這會引爆台灣人民對民眾黨產生信任危機。

蔡壁如再說，政治從來不是一條平坦的道路，而是一條充滿挑戰的旅程，他們必須堅信，只有通過堅持公平正義、深耕基層，才能贏得人民的信任與支持，這次黨主席選舉，是民眾黨的一次重大考驗，也是向社會展現改革決心的契機。

最後，蔡壁如呼籲，所有黨內同志，他們不僅要為選舉而努力，更要為捍衛民主價值而奮鬥，讓他們一起攜手，打造一個透明、公正、具有制度保障的民眾黨，讓每一位支持者都能感到驕傲。