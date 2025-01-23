台南新增首例M痘個案　衛生局呼籲高風險群體儘速接種疫苗！

▲台南市新增首例M痘個案，因全身長疹子症狀、水泡、膿疱等症狀就醫後通報。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市新增首例M痘個案，因全身長疹子症狀、水泡、膿疱等症狀就醫後通報，該個案無國外旅遊史，平時於台南市北區活動，目前已安排個案回診就醫並聯繫環境清消。

台南市衛生局局長李翠鳳提醒，目前國內雖未有感染M痘第1分支（Clade I）的「Ib病毒株」病毒株個案，惟請民眾出入高風險場域或國家，應避免與不特定人士親密接觸，保持良好的個人衛生習慣，且預防M痘最有效的方式是接種M痘疫苗，完成2劑疫苗接種可達9成保護力，呼籲符合公費疫苗接種條件民眾，包括：近1年有風險性行為者(例如：多重性伴侶，包括在非同一時間與超過1人發生性行為、性交易服務者、於營業場所發生性行為者等)；過去曾罹患性病；或性接觸對象有前述任一情形者等請儘速接種，尚未完成第2劑接種者，也應儘速完成，以達完整保護力。

台南市12家合作醫院及37區衛生所提供公費M痘疫苗接種服務(https://health-reservation.tainan.gov.tw/)，市民可上衛生局網站查詢更多詳情( https://gov.tw/K3S )。此外，對於不符合公費接種資格的民眾，經醫師評估確有暴露風險者，包含無健保身份或居留證的外籍人士，或有計畫前往M痘疫情流行國家的民眾，亦可至國立成功大學醫學院附設醫院旅遊醫學門診自費接種M痘疫苗。



提醒市民朋友M痘主要透過密切接觸傳播，包括皮膚或黏膜接觸，如出現發燒、淋巴腫大、紅疹或水泡等症狀，應立即就醫並主動告知接觸史。透過接種疫苗、保持良好衛生習慣與謹慎防範，將能有效降低感染風險，守護個人與社區健康。