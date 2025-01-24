台南30隻羊兒「路上快樂奔跑」　駕駛嚇壞：差點撿到全羊餐

記者林東良／台南報導

有網友在網路社群PO出影片，畫面中是台南市安南區長和路上，突然出現羊群跑上馬路，讓開車行經該處的網友嚇一跳，驚呼「差一點帶一隻羊回來吃全羊餐」，市警三分局表示未接獲報案，已主動連繫告誡飼主，應妥善管理羊群，以免妨害交通安全。

▲▼有網友在網路社群PO出影片，畫面中是台南市安南區長和路上，突然出現羊群跑上馬路，讓開車行經該處的網友嚇一跳。（圖／amanda.hsing授權）

網友PO出的影像畫面上，有一群30隻左右的羊，原本在道路邊，在網友車子駛近之時，領頭羊突然帶著羊群衝到路上，繞了一圈後又離開路面，雖然整個過程只有短短幾十秒，也突來的狀況讓網友嚇一跳，PO文表示「開車去案場的路上，差一點帶一隻羊回來吃全羊餐」。

▲▼台南警方事後已提醒飼主，而當時在路上狂狂的羊兒，都已經回家，而且乖乖待在柵欄裡。（圖／記者林東良翻攝）



台南市警三分局交通組長陳錫賢指出，有關網路影片台南市安南區長和路1段1巷有羊群跑到道路上情事，三分局未接獲報案，將主動連繫告誡飼主，應妥善管理羊群，以免妨害交通安全。





市警三分局呼籲提醒民眾需管理好家畜，依道路交通管理處罰條例第84條規定，放縱或疏於牽繫禽、畜、寵物在道路奔走，妨害交通者，可處所有人或行為人300元以上600元以下罰鍰。