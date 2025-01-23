賴清德不顧台南災民　藍軍幫忙募款並要求提高補助

▲0121嘉南大地震，台南玉井、楠西、南化出現嚴重災情，台南市議會國民黨團23日召開記者會，認為賴清德總統沒人性不顧災民，國民黨團就出面幫忙募款。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

0121嘉南大地震，台南玉井、楠西、南化出現嚴重災情，台南市議會國民黨團23日召開記者會，砲轟總統賴清德，民進黨政府能募款近12億元，送土耳其震災區，0121中央居然不給錢，藍白只是凍結總預算，國家預算都在行政院，並沒進藍白口袋，既然賴清德總統沒人性不顧災民，國民黨團就出面幫忙募款！

國民黨團更要求台南市府提高震災補助，不能以0206為標準，因為建材工資都狂漲，黨團還會在25日下午送寓意吉祥的碗稞到災區，讓無水無電的災民們好過年。

國民黨團書記長林燕祝帶領著王家貞、蔡宗豪、李中岑、許至椿、林美燕、盧崑福、曾培雅執行長歐政豪，共同召開『籲請市府，善用0206重大災害捐款，送愛到地震災區』記者會，邀請市府祕書長方進呈、工務局長陳世仁等單位，一起關心楠西350多間房屋和玉井文化大廈梁柱受損，災民在農曆春節有家歸不得，還有學校校舍受損情況。

國民黨團首先感謝辛苦救災的國軍、市府相關局處同仁及各界愛心人士，0121嘉南大地震發生地點在嘉義大埔，震度6.4級餘震60多次，但因為是淺層地震，導致震度5級的台南玉井仁愛街文化大樓梁柱毀損危及安全、楠西和南化350多間老房子嚴重塌毀，黃偉哲市長在第一時間，趕往災區慰問災民，連多間學校也出現圍牆傾倒、輕鋼架掉落或水塔倒塌等狀況，還好現在正值寒假，不影響學生上課安危。

國民黨團說，由於楠西和玉井等區災情嚴重，連白河、官田都接獲通報，統計已通報2450件，完成檢測有965件，其中房屋被貼上紅單的有130間，被貼黃單的有325間，慶幸的是，連接新化、善化、白河、楠西、玉井等鄉鎮的重要通行的180座和水庫結構都安全，但，農曆新年即將到來，在這闔家慶團圓的日子，有家歸不得的這些災民安置問題，需要市府費心。

國民黨團指出，救災需要經費，之前0206賑災，共有46萬3580筆捐款，進入台南市府專戶，善款金額為42億8959萬1353元，目前剩餘金額還高達12億7156萬2885元，在國民黨團持續的關心下，0206地震災害捐款專戶已完成階段任務，此專戶已轉為『台南市政府重大災害賑災捐款專戶』，這次0121震災，預估需用金額10億3615萬元，但為市府補助標準仍決定延用0206標準，房屋重建最高300萬元，整建最高200萬元，此一標準早已不符現在萬物狂漲的0121災民所需 ，災民也不斷跟黨團陳情，請台南市府能傾聽民意。

國民黨團對於民進黨中央的救災不作為，怒嗆賴清德總統，台南市賴總統的本命區，行政院長卓榮泰勘災後就拍拍屁股走人，賴總統不聞不問，對比2023年土耳其大地震，小英政府募到近12億元送災區，蔡英文總統和賴清德副總統還捐出一個月所得對比，難怪台南鄉親寒心，既然賴總統沒人性，議會國民黨團幫忙來募款，請各界愛心人士若想捐款，請捐戶名：台南市政府社會局社會救助金專戶，銀行：臺灣銀行臺南分行，帳號：009045065055，銀行代碼：0040093！目前災區沒水沒電，若有專業人士願意協助，也請前進災區，為讓災民能過一個好年，黨團25號也將送愛心碗稞，寓意讓災民過個好年，也請市府能好好安置災民，各種現金補助請在過年前全部到位。

秘書長方進呈表示，會把國民黨團議員們的建議帶回研議，要提高補助須要經過程序討論，基本上是比照0206補助標準，但若是房屋重建經費過高，市府仍是會相對提高補助，也會請各公所和工務局聯合設置單一窗口處理災民所需，對於議員要求的年菜，也會準備讓災民過年享用，為讓災民儘快回到溫暖的家園，市府有關局處會全員動起來。