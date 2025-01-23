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友善職場重燃薪火　台南就業中心助婦女逆境重生

▲鴻品牛肉湯張老闆與就業服務人員洪先生為阿美加油打氣，阿美重返職場認真快樂工作從事餐具清潔工作。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲鴻品牛肉湯張老闆與就業服務人員洪先生為阿美加油打氣，阿美重返職場認真快樂工作從事餐具清潔工作。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

阿美年輕時為照顧3個孩子，常身兼數職維持家計，卻在職場中意外被模具機台壓傷，失去左手掌而離職，從此改變了她的職場人生，好不容易找到工作卻因無法提供正常工作量曾遭同事排斥、賣過臭豆腐因收入不穩終告收攤，後雖經社服機構協助賣烤地瓜及領取低收入戶補助金，收入仍難以維持生計。

阿美想再找份穩定工作，受過傷的手讓她的求職之路變得異常艱難，積極求職，面試卻屢屢碰壁。在勞動部台南就業中心協助運用「職場學習再適應計畫」及「僱用獎助」等專案，協助推介至友善職場「鴻品牛肉湯」從事餐具清潔工作，認真工作的她受到同事相互體諒幫助、公司老闆認同。老闆也常體恤阿美照顧年邁父親偶有請假，仍支付全薪。她感動的說：「這份工作讓她不僅找到了經濟的依靠，同事愛的支持，讓她感覺這個職場如同自己的第二個家。」

年近60歲的阿美，人生多舛，18歲曾遭遇強風吹入大水溝，多處骨骼錯位，導致她長期忍受肩頸與髖關節的疼痛，至今動過2次手術，還不定時需靠藥物度日。婚後育有3女，因夫家觀念不同而離婚，接下照顧孩子的重任。在父母親的協助下，仍難以維持生計。如今雙親年邁，母親離世後，父親進養老院月費，再加上房租及生活費的開銷，一度陷入絕望。幸尋求就業中心助助，為她安排面試，多次被拒。然而，就業服務人員持續鼓勵她，最終，為她找到一家牛肉火鍋店的餐具清潔工作。至今工作近3個月。

▲鴻品牛肉湯張老闆與就業服務人員洪先生為阿美加油打氣，阿美重返職場認真快樂工作從事餐具清潔工作。（圖／記者林東良翻攝，下同）

就業服務人員洪先生，發現阿美是個有責任暨堅強的女性且具多年職場經驗，親和力強，自己在家也能烹煮，相信能克服職場生活，唯有說動廠商進用，才有阿美展現的機會。經多家洽談面試，多次被拒，就業服務人員並未放棄，續尋願意接納的公司，最終獲鴻品牛肉湯錄用。並在就業服務人員至現場瞭解阿美就業情形時，同事們因了解她狀況後，主動協助及幫忙。有一次阿美因胃不舒服，中午沒吃飯就上班，老闆請餐廳廚師特為她炒了一盤牛肉炒飯，讓她感受到同事間友愛。同時允許員工隨時可喝牛肉湯。讓她感覺很溫暖及感動。

擁有二家餐廳的鴻品牛肉湯張老闆，26歲那年開始創業之路，從負成長到有聲有色的經營之道。曾迷茫曾嘗試多種工作，包括焊接、建鐵皮屋，最後因妹妹懷孕時特別喜歡喝牛肉湯，竟一語成店，開起牛肉湯店。經營之初慘淡收入日進不足千元，他從未氣餒，反而積極研究、試遍南部牛肉湯頭、學習牛肉切割技術提升牛肉品質及湯頭，終成就口碑極佳的牛肉湯名店。張老闆除了事業上的成功，也不忘回饋社會。他18歲時便與朋友共同成立慈善會，致力於濟貧扶弱。2016年維冠大樓倒塌事件發生時，他更是無償供應熱騰騰的牛肉湯，幫助消防救災人員抵禦冬季寒冷，支援救災行動。

▲鴻品牛肉湯張老闆與就業服務人員洪先生為阿美加油打氣，阿美重返職場認真快樂工作從事餐具清潔工作。（圖／記者林東良翻攝，下同）

台南就業中心洪儷瑋主任表示，張老闆的佛心不僅對社會展現，更延續到店內文化。他以真誠與無私的態度對待員工和社會，展現出一位成功企業家的胸懷與擔當。而勞動部為協助弱勢失業勞工就業，提供職場學習與再適應計畫補助雇主基本工資、用人單位行政管理及輔導費，鼓勵提供職場學習及就業機會，補助期間最長3個月，求職者若屬特定身分對象，經評估核可後可延長補助至6個月。另為提高雇主僱用弱勢失業勞工意願，補助雇主每人每月最高1萬5千元，最長補助12個月等僱用獎助措施，希望雇主們共同協助弱勢失業勞工踏上自立之路。

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